Europeus dominam turismo em Portugal

A grande maioria dos turistas que procuram Portugal são europeus. Os residentes em território português e os não residentes provenientes de Estados-membros da União Europeia representam cerca de 84% das estadias no país.

Segundo o Eurostat, os europeus realizaram 1,2 mil milhões de viagens no ano passado, sendo que a larga maioria (94%) tiveram como destino países europeus. Mais de metade das noites (52%) foi passada dentro do próprio país e 35% noutro Estado-membro. Os turistas de outras nacionalidades fora do espaço da União Europeia representaram 13% das noites.

A Polónia é o país que agregou o maior número de turistas europeus (entre nacionais e de outros Estados-membros), totalizando 94%. Malta registou o maior número de turistas provenientes de outros países da União Europeia (84%). Já o Chipre recebeu o maior número de turistas não europeus (36%).