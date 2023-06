Europeus têm medo de uma inflação futura mais alta e isso pode levar BCE a ser ainda mais duro

Christiane Baumeister, professora de Economia na Universidade de Notre Dame (do Estado de Indiana, EUA). © Banco Central Europeu, Sérgio Garcia/Your Image for ECB

As famílias europeias (da zona euro) são e estão mais pessimistas quanto à inflação futura do que as congéneres dos Estados Unidos, o que se reverte num problema ainda mais sério para o Banco Central Europeu (BCE): se as expectativas de inflação alta estão mais enraizadas na Europa e na avaliação que é feita pela população, isso tende a alimentar efeitos de segunda ordem maiores ao nível da inflação, tornando-a depois mais difícil de baixar.

Um dos exemplos desta dificuldade, segundo o BCE e alguns estudos apresentados no Fórum de Sintra, é que as pessoas vão exigir salários mais altos para compensar as perdas de poder de compra do passado recente, o que não ajudará ao trabalho do BCE, que é puxar para baixo a inflação até aos 2%.

Resultado: as taxas de juro podem ter de subir mais do que se pensa e ficar mais elevadas durante mais tempo, deixou implícito a própria presidente do BCE, Christine Lagarde.

De acordo com um estudo de Christiane Baumeister, professora de Economia na Universidade de Notre Dame (do estado do Indiana, EUA), apresentando num painel deste primeiro dia do Fórum BCE, em Sintra, "no início dos choques na oferta de petróleo ambas as medidas de inflação total nos EUA e na zona euro registam saltos semelhantes aquando do impacto dos referidos choque".

Este comportamento verificou-se também na atual crise energética, tendo o choque acontecido a partir de fevereiro/março do ano passado, quando a Rússia invadiu e abriu guerra contra a Ucrânia.

"A repercussão, a passagem da inflação para as várias áreas da economia é muito mais rápida nos EUA, ao passo que as consequências inflacionistas são mais persistentes na zona euro, o que aponta para importantes efeitos de segunda ordem", conclui a economista.

Ou seja, se a reação inicial até é parecida nos casos europeu e americano, como diz Baumeister, o mesmo não se pode dizer da forma como as famílias de uma e de outra área monetária encaram a situação e como desenham nas suas cabeças o cenário do inflação futura.

Na Europa, as famílias, os consumidores, parecem ser ou estar mais descrentes de que a inflação tenderá a normalizar num futuro próximo e isso ajuda a explicar o incómodo ou a preocupação verbalizados pela presidente do BCE umas horas antes, na abertura do Fórum.

Christine Lagarde disse que estamos a entrar numa nova fase da crise inflacionista, em que o BCE vai ter de lutar contra a "persistência" da inflação alta. Por exemplo, pode ter de subir mais os juros por causa dos aumentos salariais que, diz Lagarde, estão a caminho e vão dificultar mais a tarefa do BCE, levando-o a ser ainda mais duro nas suas políticas que visam combater a inflação acima de 2%.

"Temos de assegurar que as expectativas de inflação permanecem ancoradas, perante o desenrolar do processo de convergência em alta dos salários", disse Lagarde.

"Apesar de ainda não estarmos a assistir a uma espiral salários‑preços, nem a uma desancoragem das expectativas, quanto mais a inflação se mantiver acima do objetivo, maiores serão esses riscos", advertiu a banqueira central.

Mas uma coisa é certa para o BCE. "A segunda fase do processo inflacionista está a começar agora a tornar‑se mais forte" e é nos salários que reside o nó górdio, no entender de Lagarde.

Os trabalhadores sentem que perderam muito poder de compra com esta crise, o que "está a desencadear um processo sustentado de convergência em alta dos salários, com os trabalhadores a tentarem recuperar essas perdas".

"Isso está a fazer subir outras medidas da inflação subjacente que captam mais pressões internas sobre os preços - em particular medidas da inflação sensível aos salários e medidas da inflação interna", diz a chefe máxima do BCE.

A investigação da professor Christiane Baumeister ajuda a explicar a inquietação e o discurso mais agressivo de Lagarde. Mais agressivo do que o do seu par dos EUA, Jerome Powell, o presidente da Reserva Federal, que na semana passada até anunciou uma pausa na subida das taxas de juro dos EUA.