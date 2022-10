Eurorregião Galiza-Norte apela a Madrid para acelerar TGV entre Porto e Vigo

Dinheiro Vivo 03 Outubro, 2022 • 16:09 Partilhar este artigo Facebook

Os representantes da Eurorregião Galiza-Norte de Portugal apelaram esta segunda-feira ao governo espanhol para acelerar o início dos trâmites para a concretização da ligação ferroviária de alta velocidade entre o Porto e Vigo em 2030.

Presente na jornada "Desafios atuais em infraestruturas transfronteiriças e desenvolvimento económico da Eurorregião Galiza - Norte de Portugal", organizada pelo Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial da Eurorregião Galicia-Norte de Portugal (GNP, AECT) e a Confederação de Empresários da Galiza (CEG), Alfonso Rueda, presidente da Xunta da Galiza, pediu ao governo de Madrid para que na cimeira ibérica, que se realiza em Viana do Castelo neste mês de outubro, "seja incluída a ligação ferroviária de alta velocidade Vigo - Porto e que se inicie, de maneira imediata, a tramitação necessária para fazê-la efetiva nos prazos previstos pelo Governo português".

Na passada quarta-feira o governo português apresentou, na Invicta, o projeto de ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa, Porto e Vigo. O primeiro-ministro, António Costa, disse na ocasião que "o país tem hoje condições financeiras para poder assumir este projeto com a tranquilidade", e que não haverá "sobressaltos que o ponham em causa".

"Tenho que expressar a minha satisfação pelo feito do Governo português se pronunciar de uma forma clara em favor desta infraestrutura e, só cabe esperar e reclamar, do Governo espanhol, que faça o mesmo", disse o presidente da Xunta da Galiza, citado em comunicado enviado às redações. Alfonso Rueda acrescentou que "a Comissão Mista Luso- Espanhola para a Cooperação Tranfronteiriça, que se reuniu no Porto, no dia 22 de setembro, incorporou nas suas conclusões, para a próxima cimeira ibérica, a necessidade de afrontar a obra o mais rápido possível, incluindo a saída sul de Vigo".

Palavras secundadas por Beraldino Pinto, vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte de Portugal (CCDR-Norte), que, no mesmo evento, afirmou que "a integração da Eurorregião Galiza - Norte de Portugal e a sua afirmação na fachada Atlântica e no espaço europeu reclamam uma resposta renovada à ligação ferroviária de alta velocidade Porto-Vigo que é estruturante nessa resposta e reforça a coesão do território e insere-nos nas modernas redes europeias".

O diretor do AECT da Eurorregião Galiza - Norte de Portugal, Nuno Almeida, lembrou que "a Eurorregião quer ver resolvidos os impedimentos de mobilidade de pessoas e de produtos numa zona da fronteira que se afirma como uma das mais dinâmicas no que respeita ao movimento de trabalhadores". O responsável sublinhou ainda que "à semelhança da importância mútua que Espanha e Portugal têm nas respetivas balanças comerciais, também o Norte de Portugal e a Galiza são muito interdependentes".

Nesta jornada, que se realizou em Vigo, estiveram presentes meia centena de empresários da Galiza e Norte de Portugal e representantes de associações empresariais, entre eles os presidentes da Confederação de Empresários da Galiza, Juan Vieites, da Associação Empresarial de Portugal, Luís Miguel Ribeiro, e da ConfiMinho, Luís Ceia, e ainda o diretor-geral de Mobilidade da Xunta da Galiza, Ignácio Maestro Saavedra.