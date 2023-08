Eurostat lança avatar e quiz interativo sobre jovens europeus, incluindo portugueses

Por ocasião do Dia Internacional da Juventude, que se assinala este sábado, 12 de agosto, o gabinete de estatísticas da União Europeia (UE), o Eurostat, lançou o Young Europeans (em português, Jovens Europeus). Trata-se de um quiz interativo e online que apresenta estatísticas sobre os jovens europeus, incluindo portugueses, com questionários dinâmicos. Também é possível criar um avatar com o perfil do utilizador.

Respondendo a uma série de questões sobre trabalho, educação, bem-estar, saúde e digitalização, é possível saber a percentagem de europeus, entre 16 e 29 anos, que correspondem ao perfil do inquirido.

No grupo das perguntas sobre educação e trabalho, por exemplo, a ferramenta quer saber o nível de formação, se o utilizador tem emprego e se o vínculo é precário.

No tópico sobre bem-estar, o quiz questiona se os jovens ainda vivem em casa dos pais, se moram no país onde nasceram ou emigraram e qual o nível de satisfação com a própria vida.

Em relação à saúde, é possível saber a percentagem de jovens europeus que têm uma doença crónica que limita as suas vidas, quantos fumam regularmente e quantos praticam desporto.

Na digitalização, o Young Europeans permite verificar quantos jovens usam diariamente a Internet redes sociais e chats e costumam jogar online.