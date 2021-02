Eurostat: Zona euro com excedente comercial externo de 234,5 mil ME em 2020

epa08757090 The Euro-Skulptur by Ottmar Horl stands in front of the old European Central Bank (ECB) building in Frankfurt Main, Germany, 19 October 2020. EPA/RONALD WITTEK © EPA

No período janeiro-dezembro de 2020, as exportações da zona euro para o resto do mundo recuaram 9,2% para os 2.131,4 mil milhões de euros, face a 2019, e as importações desceram 10,8% para os 1.897,0 mil milhões de euros.

Na UE, as exportações para o resto do mundo ascenderam a 1.931,6 mil ME entre janeiro e dezembro de 2020, um recuo homólogo de 9,4%, e as importações recuaram 11,6% para os 1. 1 714,3 mil ME.

Segundo o gabinete estatístico europeu, em dezembro de 2020, a zona euro registou um excedente de 29,2 mil milhões de euros no comércio de bens com o resto do mundo, acima do de 22,6 mil milhões de euros no mês homólogo.

Por seu lado, a UE viu o excedente da sua balança comercial externa crescer de 22,1 mil ME em dezembro de 2019 para os 30,1 mil ME no último mês de 2020.