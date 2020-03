TAP adia evento de celebração do 75º aniversário

A empresa portuguesa faz 75 anos a 16 de março e ia celebrar a efeméride num evento especial que é agora adiado para nova data ainda por comunicar.

“Considerando a evolução mundial do surto do coronavírus Covid- 19 e ponderando as recomendações e medidas preventivas difundidas por organizações internacionais e pela Direção-Geral da Saúde sobre a realização de grandes eventos agregadores de pessoas, informamos que vamos adiar o jantar de comemoração do 75º Aniversário da TAP”, diz a empresa em comunicado

A empresa indica ainda que “continua focada na sua operação regular, garantindo a segurança dos colaboradores e passageiros e a normalidade do seu serviço ao cliente”.

A TAP remete para uma altura posterior a nova data para celebrar o seu aniversário.