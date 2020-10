Eventos pedem mais medidas para evitar fim de mais de 3 mil empregos

Sector de eventos pede mais medidas de apoio © D.R.

A Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos (APSTE) "reconhece o esforço" do Governo, mas pede mais medidas de apoio para o sector que dá emprego, direto e indirecto, a mais de três mil trabalhadores. Organização pede um CAE específico para o sector, medidas fiscais ao nível do congelamento das amortizações ou a disponibilização de uma linha de crédito com um valor ajustado à dimensão do volume de empresas e dos prejuízos já acumulados devido à pandemia.

"Apesar de apreciarmos o esforço do Governo, a verdade é que nos faltam respostas para temas essenciais. Este é um setor que faturou centenas de milhões de euros em 2019, só os nossos associados contribuíram com cerca de 140 milhões, e conta com muitos profissionais altamente qualificado e especializados, não podemos abdicar de tudo isto. Ainda temos algumas destas matérias em cima da mesa de negociações, mas caso não cheguemos a um desenlace que garante a sobrevivência das nossas empresas não teremos outra opção a não ser avançar com novas ações de protesto que, desta feita, poderão ser mais incómodas...", afirma Pedro Magalhães, presidente da APSTE, citado em nota de imprensa.

A APSTE considera "insuficientes" as propostas já conhecidas e anunciadas pelo Governo considerando que "foram esquecidas questões vitais", tais como a "criação de um CAE especifico para o setor, o congelamento das amortizações durante o próximo ano ou a disponibilização de uma linha de crédito com um valor ajustado à dimensão do volume de empresas a operar e dos prejuízos já acumulados por estas devido à pandemia".

Formada em junho, a APSTE pediu um lay-off simplificado ou outra medida similar até final de março de 2021, que garantisse o auxílio do Estado no pagamento dos vencimentos dos colaboradores (tal como acontece na Alemanha, por exemplo, cuja medida de apoio direto às empresas estará em vigor até final de 2021), o Governo nesse campo tem previsto um apoio extraordinário à retoma progressiva (flexibilização), datado de 19 de outubro.

Já o congelamento das amortizações, de forma a não aumentar os prejuízos das empresas, não está previsto no OE2021; o sector pedia ainda a criação de linhas de crédito especifica com alguma percentagem a fundo perdido. "No passado dia 22 de outubro, o Ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, anunciou a disponibilização de uma linha de crédito no valor de 50 milhões de euros para microempresas de gestão de eventos. Ao que tudo indica, 20% deste valor pode ser a fundo perdido caso a empresa que usufrua do mesmo não faça despedimentos no espaço de um ano", descreve a APSTE.

Mas com uma crítica. "O valor é manifestamente insuficiente para um setor que conta com milhares de empresas, a falta de um CAE especifica torna quase impossível dizer quantas em concreto, e que muitas já acumulam milhares e milhares de euros de prejuízos desde o surgimento da Covid-19", dizem.

Pediam ainda a suspensão do Imposto Único Circulação (IUC) enquanto perdurar esta falta de trabalho generalizada no setor. O OE2021 propõe a extensão da isenção de 50% do imposto às viaturas de categoria C, com peso superior a 3500Kg afetas às artes do espetáculo. "Isenção que, presentemente, apenas abrange as viaturas afetas à atividade de diversão itinerante. (caso seja aplicável ao nosso setor também, cumpre os requisitos)", dizem.

A extensão das moratórias até final de 2021 foi obtida, mas em contrapartida a "criação de incentivo ao investimento por parte das autarquias em eventos na tentativa de restabelecer a confiança das populações e garantir trabalho às empresas e profissionais deste setor" ainda não obteve resposta. Nem a criação de um CAE específico para o setor dos Audiovisuais e Serviços Técnicos para Eventos.

"Teremos ainda reuniões relevantes nesta matéria, mas nada nos foi apresentado em concreto", dizem.