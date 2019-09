Everis investe 3 milhões em novo centro dedicado à exportação em Lisboa

A consultora everis Portugal inaugura esta terça-feira em Lisboa um novo High Performance Center (centro de competências especializadas), que vai arrancar para já com 150 consultores e que prevê a contratação de mais 150 profissionais (ou seja, a duplicação dos colaboradores) no espaço de um ano e meio.

Este novo escritório da consultora representa um investimento de 3 milhões de euros no primeiro ano e vai dotar a everis Portugal de “uma maior capacidade de resposta junto de clientes nacionais e internacionais”. “90% é para trabalhar para fora. E já está a trabalhar para a Alemanha, Espanha, Inglaterra, Itália. É uma área que está a crescer dentro da empresa”, revelou em entrevista ao Dinheiro Miguel Teixeira, CEO da everis Portugal.

O novo centro contribuirá assim para atingir o objetivo a médio prazo de ter “10 a 20%” de atividade da everis dedicada exclusivamente a mercados estrangeiros. Outra ambição passa por, “provavelmente nos próximos seis meses”, ter pelo menos mais um centro semelhante a este, que deverá ser instalado no interior do país.

Entre os principais clientes da everis Portugal estão empresas como o Santander, Caixa Geral de Depósitos, Fidelidade, Galp, Edp, SPMS, José de Mello saúde, Lusíadas, TAP, Ministério das Finanças, Autoridade Tributária, entre outros, disse também Miguel Teixeira, acres\centando: “Trabalhamos com 90% das grandes empresas portuguesas. E depois temos 100 pessoas na empresa (que agora vão crescer para 150 e depois para 300) que se dedicam à exportação, ou seja, a projetos para outros países, mas sedeados cá. Portugal tem talento, um bom domínio da língua inglesa, e preços competitivos, mas não baixos. Não queremos ser baratos. Queremos destacar-nos pela qualidade”.

Este novo High Performance Center será na prática um centro de serviços de Tecnologias de Informação e Comunicação, para exportação, especializado nas soluções JAVA, .NET, COBOL, ANGULAR, PL/SQL e nos sistemas operativos Android e IOS. Nesta primeira fase, informou a empresa em comunicado, vai servir sobretudo clientes dos setores automóvel, seguros, banca e retalho.

“Só para desenvolver o negócio da exportação da everis Portugal são três milhões de euros no primeiro ano”, disse Miguel Teixeira. O novo centro de competências terá capacidade para 320 lugares, 11 salas de reunião, 33% do trabalho realizado em teletrabalho e 80% dos projetos realizados em modo remoto, com 25% do tempo atribuído a atividades de colaboração.

O CEO da everis Portugal revelou estar “muito orgulhoso pela inauguração deste novo espaço, que é representativo do crescimento da empresa em Portugal e da confiança que os clientes e colaboradores depositam em nós. Sem o talento e compromisso das nossas pessoas e a relação de longa data com os nossos clientes, não seria possível assumir um investimento desta natureza. Este novo centro de serviços vai enriquecer a nossa oferta de serviços e será mais um importante argumento para atrair talentos, portugueses e estrangeiros, que esperamos que se juntem a nós em breve, pois estamos profundamente convencidos de que esta unidade vai dobrar de dimensão no curto/médio prazo.”

A everis é uma consultora multinacional, com um historial de 20 anos, que desde há cinco anos pertence ao grupo japonês NTT Data, uma das maiores empresas de serviços de IT do mundo (com 300 mil colaboradores no mundo), que oferece soluções de negócio, estratégia, desenvolvimento e manutenção de aplicações tecnológicas e outsourcing, e que, em Portugal, é constituída por mais de 1.000 consultores.