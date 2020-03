Ex-administrador da Sonangol acusa justiça portuguesa de atuação “abusiva”

Numa carta dirigida às autoridades portuguesas, Sarju Raikundalia diz que sempre se mostrou disponível para esclarecer a justiça e que, com as contas arrestadas, não consegue sustentar a família.

Sarju Raikundalia era administrador financeiro da Sonangol e é suspeito de ter ordenado uma transferência ilícita de cerca 38 milhões de dólares para a Matter Business Solutions, uma empresa no Dubai detida por Paula Oliveira, mas que alegadamente seria controlada pela empresária Isabel dos Santos, de quem é amiga.

Numa carta dirigida às autoridades portuguesas – Presidente da República, presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, e ministra da Justiça -, e enviada esta tarde às redações, Sarju Raikundalia começa por escrever que manifesta o seu “total repúdio e indignação por um conjunto de eventos ocorridos no âmbito dos casos que vêm sendo difundidos pela comunicação social e conhecidos como Luanda Leaks”.

Sarju Raikundalia diz que são falsas as alegações da PGR angolana de que “teria abandonado Angola” e que, numa carta datada de 21 de janeiro, demonstrou a sua “total disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos que fossem necessários, e, dessa forma, poder contribuir para a descoberta e esclarecimento da verdade”. Diz ainda que “nunca a Sonangol E.P. nem o PGR de Angola me solicitaram qualquer esclarecimento seja a que respeito for, nem antes nem depois de 19.01.2020”.

Por isso acusa as autoridades judiciais angolanas de “patente a má fé “, e critica a atuação da justiça portuguesa: “Infelizmente, tais falsidades, a que a imprensa deu eco acrítico, parecem ter sido suficientes para convencer a Procuradoria-Geral da República Portuguesa a executar o plano traçado por Angola”.

O antigo administrador da petrolífera angolana lamenta ter deixado de ter acesso ao salário para fazer face às suas despesas e às da sua família. Diz que deixou de ter acesso a todas as contas bancárias, incluindo contas poupança dos seus três filhos menores, de 8, 10 e 14 anos. Uma decisão que considera “abusiva, excessiva e injustificada, por parte das autoridades portuguesas”, e que faz com que não tenha “qualquer meio de suportar as despesas essenciais à minha subsistência e dos meus filhos ou mesmo da minha mãe, todos eles a meu cargo”.

Queixa-se do silêncio da justiça portuguesa, apesar “dos requerimentos sucessivos ao Ministério Público e ao Tribunal de Instrução Criminal, os quais nunca tiveram qualquer resposta”.

Apesar de se ter “disponibilizado para contribuir para a descoberta da verdade, nem tão pouco fui notificado para tal no âmbito desses processos que, só para mim, parecem ser secretos (pois a sua tramitação e conteúdo são divulgados na comunicação social)”, escreve ainda na missiva às autoridades portuguesas.

Sarju Raikundali explica que torna agora público este protesto, “perante a impotência de um simples cidadão perante a desumanidade com que tenho sido tratado, para alertar as mais altas figuras do Estado e a opinião pública para as injustiças de que estou a ser vítima. Apenas pretendo ser tratado com a dignidade que qualquer pessoa merece num Estado de Direito, e poder repor a verdade e ser tratado com Justiça”.