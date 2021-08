Ex-líder da AICEP avança para Ordem dos Economistas

Pedro Reis © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

"Uma candidatura que representa uma renovação serena com o fôlego de uma nova dinâmica." Assim avança Pedro Reis para a liderança da Ordem dos Economistas, com apoio e recomendação do atual bastonário, Rui Leão Martinho.

"Pedro Reis reúne todas as condições, dada a sua vasta experiência, a sua capacidade de construir e mobilizar equipas, o seu percurso particularmente rico em Instituições relevantes e a sua credibilidade pública, para encabeçar uma lista de renovação serena e para trazer à Ordem dos Economistas o fôlego de uma nova dinâmica bem necessária face aos tempos exigentes que se aproximam para o exercício da profissão", adianta mesmo Rui Leão Martinho, a terminar o terceiro mandato e que recusou voltar a recandidatar-se, nas eleições que terão lugar no final deste ano.

Ex-presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e atualmente nos quadros do BCP, Pedro, Reis, que apresentará "em breve" o seu manifesto de candidatura à Ordem dos Economistas, bem como a equipa para o mandato, conta com apoios de peso, que incluem António Guerreiro, António Neto Silva, Augusto Mateus, António Pinho Cardão, Carlos Costa, Carlos Loureiro, Eduardo Catroga, Eduardo Jesus Madeira, Fernanda Ilhéu, Fernando Ribeiro Mendes, Filipe Pontes, Franquelim Alves, João César das Neves, João Duque, Jaime Quesado, Joaquim Miranda Sarmento, João Ralha, Jorge Tomé, José Rodrigues Jesus, Luís Mira Amaral, Miguel Athayde Marques, Miguel Coelho, Miguel Puerta Costa, Nuno Crespo, Paulo Carmona, Paulo Neto, Pedro Fontes Falcão, Raul Marques, René Cordeiro, Ricardo Arroja, Ricardo Madruga e Rosa Areias..

Tendo consigo o bastonário atual e a esmagadora maioria da direção, além desses destacados representantes, entre outros, Pedro Reis tomou a decisão de avançar. "Acredito que podemos ajudar a valorizar o papel da profissão e a reforçar a dinâmica da Ordem numa fase tão desafiante para a economia portuguesa como a que atravessamos e que continuaremos a viver nos próximos anos", afirmou em comunicação ao Dinheiro Vivo.

Quanto ao facto de ser um membro efetivo muito recente, vê-o como "uma oportunidade interessante para renovar a ambição da Ordem e dos seus profissionais na afirmação perante a sociedade". "Procurando dar continuidade ao ótimo trabalho que tem vindo a ser feito, é certo, mas com uma perspetiva renovada, envolvendo em particular as novas gerações e promovendo um equilíbrio de género mais efetivo. Isso mesmo será visível na composição da direção que irei propor, que aportará um equilíbrio no que se deseja de serena continuidade face à equipa anterior que muito admiro e cujo apoio declarado desde já agradeço, e com os quais conto em pleno".

Com 53 anos, licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa e com formações na Harvard Business School (EUA) em Strategic Finance (2005), no Insead (França), no AMP -Advanced Management Program (1995) e na Universidade Católica, no PAGE - Programa Avançado de Gestão para Executivos (1994-95), Pedro Reis foi gestor e consultor de empresas durante mais de 20 anos. Condecorado com a insígnia de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique pelos serviços prestados ao país na internacionalização da sua economia, está no BCP desde 2015, atualmente a liderar a Banca Institucional.