Excedente da balança comercial de bens sobe para 27,9 mil ME em julho

Segundo o gabinete estatístico da União Europeia (UE), em julho, as exportações para países terceiros recuaram 10,4% para os 185,2 mil milhões de euros e as importações pela zona euro recuaram 14,3% para os 157,3 mil ME, resultando num saldo positivo de 27,9 mil ME.

Na UE, o excedente da balança comercial de bens aumentou em julho para os 25,8 mil ME, face aos 20,2 mil ME do mês homólogo.

As exportações de bens para fora da UE recuaram 11,3% para os 168,5 mil ME e as importações, por seu lado, baixaram 16,0%, para os 142,6 mil milhões de euros.

O comércio entre os 19 países dos países da moeda única recuou 8,6% em julho, para os 153,7 mil ME, face ao mês homólogo.

Entre os 27 Estados-membros, por seu lado, as trocas comerciais chegaram aos 239,2 mil ME, um recuo homólogo de 7,4%.