Excedente da balança comercial externa da zona euro cai para 22,5 mil milhões

A balança comercial externa de bens da zona euro registou em junho passado um excedente de 22,5 mil milhões de euros, abaixo dos 25,7 mil milhões de junho de 2017, divulgou hoje o gabinete oficial de estatísticas da União Europeia.

Os dados sobre o comércio internacional de bens hoje publicados pelo Eurostat revelam que as exportações da zona euro para o resto do mundo atingiram os 198,6 mil milhões de euros em junho, um aumento de 5,7% em termos homólogos (contra os 187,9 mil milhões do mesmo mês do ano passado), mas a subida do valor das importações foi ainda mais significativa, de 8,6%, já que cresceu de 162,2 mil milhões, em junho de 2017, para 176,1 mil milhões no mesmo mês deste ano.

Já no conjunto da União Europeia, a balança comercial externa registou em junho um excedente de 6,9 mil milhões de euros, face aos 6,6 mil milhões registados no mesmo mês do ano passado, depois de as exportações terem subido para os 171,5 mil milhões de euros e as importações se terem fixado nos 164,6 mil milhões.