Excedente da conta corrente da zona euro recua para 22,5 mil milhões de euros no primeiro trimestre

O excedente da conta de operações correntes da balança de pagamentos da zona euro recuou, no primeiro trimestre, para os 22,5 mil milhões de euros, o que equivale a 0,7% do PIB, divulga o Eurostat esta terça-feira.

O excedente da conta de operação correntes recuou quer na comparação homóloga (107,7 mil milhões de euros nos primeiros três meses de 2021) quer face ao trimestre anterior (26,2 mil milhões de euros).

De acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), a conta de bens viu o seu saldo positivo descer para os 8,6 mil milhões de euros, depois de ter contabilizado os 101,5 mil milhões de euros no trimestre homólogo e os 27,3 mil milhões de euros no anterior.

O excedente da conta de serviços, por seu lado, aumentou para os 40,7 mil milhões de euros de euros no primeiro trimestre, face aos 24,2 mil milhões de euros homólogos e os 29,3 mil milhões de euros dos últimos três meses de 2021.

A conta de rendimentos primários fechou o primeiro trimestre com um saldo positivo de 3,4 mil milhões de euros, abaixo do de 19,8 mil milhões de euros no período homólogo, e o de 11,7 mil milhões de euros do precedente.

O défice da conta de rendimentos secundários, por seu lado, recuou para os 30,2 mil milhões de euros, face ao de 37,8 do trimestre homólogo e ao de 41,7 mil milhões de euros do anterior.

Na UE, a conta de operações correntes da balança de pagamentos apresentou, entre janeiro e março, um excedente de 16,6 mil milhões de euros (0,4% do PIB), abaixo do de 126,4 mil milhões de euros do trimestre homólogo e o de 52,2 mil milhões de euros do período anterior.