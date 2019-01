Excedente das operações correntes recua na zona euro

O valor situou-se nos 76,2 mil milhões de euros, face aos 108,6 mil milhões de euros homólogos, segundo o Eurostat.

O saldo da conta de operações correntes registado no terceiro trimestre também ficou abaixo ao do trimestre anterior (96,1 mil ME).

O saldo das operações correntes representou, entre julho e setembro de 2018, 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro, face aos 3,8% do trimestre homólogo e aos 3,3% dos três meses anteriores.

Segundo o gabinete estatístico da União Europeia (UE), também o saldo da conta de bens recuou para um excedente de 68,7 mil milhões de euros (face aos 91,0 mil milhões de euros homólogos e 80,0 mil milhões entre abril e junho de 2018).

O excedente da conta de serviços foi de 28,6 mil milhões de euros, acima dos 27,4 mil milhões de euros do período homólogo mas recuando na variação trimestral (29,1 mil milhões de euros).

No que respeita à conta de rendimentos primários, o saldo recuou de um excedente de 18,9 mil milhões de euros (22,7 mil milhões no terceiro trimestre de 2017 e 27,3 mil milhões de euros homólogos).

Por seu lado, o défice da conta de rendimentos secundários agravou-se, entre julho e setembro últimos, para os 40,0 mil milhões de euros (37,8 mil milhões de euros no período homólogo e 35,7 mil milhões de euros no segundo trimestre de 2018).

Na UE, o saldo da conta das operações correntes registou, no terceiro trimestre de 2018, um excedente de 38,7 mil milhões de euros, abaixo quer do de 60,4 mil ME homólogo, quer do de 59,9 mil ME do período anterior.

O saldo das operações correntes representou, no período em causa, 1,0% do PIB da UE, face aos 1,6% homólogos e aos 1,5% do segundo trimestre do ano passado.