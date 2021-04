Excedente do comércio externo da zona euro cai para 17,7 mil milhões em fevereiro

Contentores em navios no Porto de Lisboa. Exportações e importações (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Abril, 2021 • 10:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A zona euro registou, em fevereiro, um excedente de 17,7 mil milhões de euros no comércio de bens com o resto do mundo, contra 23,4 mil milhões de euros no mesmo mês de 2020, segundo o Eurostat.

As exportações de bens da zona euro para o resto do mundo foram de 178,6 mil milhões de euros em fevereiro, uma diminuição de 5,5% em comparação o mês homólogo (188,9 mil milhões de euros).

As importações do resto do mundo foram de 161,0 mil milhões de euros, menos 2,7% face a fevereiro de 2020 (165,4 mil milhões de euros).

Na União Europeia, o excedente da balança de comércio externo de bens recuou para os 21,1 mil milhões de euros, face ao de 22,7 mil milhões de euros homólogo.

As exportações de bens da UE para o resto do mundo foram de 164,7 mil milhões de euros em fevereiro, menos 3,6% na comparação homóloga (170,8 mil milhões de euros).

As importações para a UE, por seu lado, chegaram aos 143,6 mil ME, uma quebra de 3,0% em comparação com fevereiro de 2020 (148,1 mil milhões de euros).