Excedente do comércio externo de bens da zona euro desce para 18 mil milhões em junho

Contentores © CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Agosto, 2021 • 11:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A zona euro registou em junho um excedente de 18,1 mil milhões de euros no comércio de mercadorias com o resto do mundo, face aos 20 mil milhões no período homólogo, segundo dados publicados esta sexta-feira pelo Eurostat.

Segundo as primeiras estimativas do gabinete oficial de estatísticas da UE, em junho passado as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo atingiram os 209,9 mil milhões de euros em junho, uma subida de 23,8% face a junho de 2020 (169,6 mil milhões de euros), "um mês afetado pelas medidas introduzidas pelos Estados-membros para lutar contra a covid-19".

No entanto, as importações desde o resto do mundo também registaram um forte aumento, até maior, de 28,2%, crescendo de 149,6 mil milhões em junho do ano passado para 191,8 mil milhões em junho deste ano, pelo que o excedente comercial da zona euro fixou-se nos 18,1 mil milhões, ainda assim aquém do valor registado um ano antes (20 mil milhões).

No conjunto da União Europeia, as primeiras estimativas do Eurostat apontam para um excedente comercial do comércio externo de bens com o resto do mundo de 14,8 mil milhões de euros, sendo que em junho de 2020 tinha atingido, tal como o espaço da moeda única, os 20 mil milhões.