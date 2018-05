Excedente do comércio externo recua para 26,9 mil milhões em março

A zona euro registou, em março, um excedente de 26,9 mil milhões de euros no saldo da balança de comércio externo de bens, abaixo do de 28,5 mil milhões homólogos, segundo divulgou esta sexta-feira o Eurostat.

De acordo com o gabinete oficial de estatísticas da União Europeia (UE), as exportações dos 19 países da moeda única para o resto do mundo atingiram os 199,9 mil milhões de euros, menos 2,9% do que o pico de 205,9 mil milhões de março de 2017.

Já as importações atingiram os 173,0 mil milhões de euros, uma quebra homóloga de 2,5% (177,4 mil milhões em março de 2017).

O conjunto dos 28 Estados-membros registou, em março, um excedente no comércio externo de bens de 11,5 mil milhões de euros, acima do de 8,7 mil milhões homólogos.

As exportações de bens da UE para o resto do mundo recuaram 2,4% na comparação homóloga, de 176,4 mil milhões de euros para 172,1 mil milhões.

As importações de bens para a UE diminuíram 4,2% para os 160,6 mil milhões de euros (167,7 mil milhões em março de 2017).

O comércio entre os 19 países do euro, por seu lado, atingiu os 170,5 mil milhões de euros em março, uma quebra homóloga de 0,6% (171,5 mil milhões de euros).

As trocas de bens entre os 28 Estados-membros somaram os 305,2 mil milhões de euros, um recuo homólogo de 1,7% face aos 310,4 mil milhões de euros de março de 2017.