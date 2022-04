Excedente orçamental cai para metade entre fevereiro e março, o primeiro mês da guerra

Ministro das Finanças, Fernando Medina © EPA/JOSE SENA GOULAO

O excedente das contas públicas portuguesas, medido em contabilidade de caixa, caiu para metade em março face a fevereiro deste ano, revela o gabinete do ministro das Finanças, Fernando Medina. O saldo é positivo, cerca de 672 milhões de euros, mas fica bastante abaixo do valor apurado nos dois primeiros meses de 2022 (1,2 mil milhões de euros).

Numa nota enviada às redações, o ministério sublinha que o saldo orçamental no final deste primeiro trimestre é bastante superior ao registado no mesmo período de 2021, quando a pandemia estava na fase mais aguda.

"A execução orçamental em contabilidade pública registou um excedente de 672 milhões de euros no primeiro trimestre de 2022. Em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, período em que a atividade económica foi fortemente afetada por um confinamento geral, o saldo melhorou 3071 milhões de euros", refere o mesmo comunicado.

"Tendo por comparação o primeiro trimestre 2019, ainda sem efeito da pandemia, o saldo degradou-se em 170,5 milhões de euros", acrescentam as Finanças.

(em atualização)