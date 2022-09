Excedente orçamental público dispara para mais de 2,3 mil milhões de euros em agosto

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes (E), o ministro das Finanças, Fernando Medina (D), e o primeiro-ministro, António Costa (C) © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

As contas públicas portuguesas reforçaram a sua posição excedentária (desde junho que assim é) e terminaram o período de janeiro a agosto com um excedente substancial, superior a 2,3 mil milhões de euros.

Segundo informou, esta segunda-feira, o Ministério das Finanças liderado por Fernando Medina, o saldo orçamental está "a melhorar devido ao dinamismo económico e à dissipação dos efeitos da pandemia".

Este excedente, que é mais de cinco vezes o valor registado no final de julho, "é 9.211 milhões de euros superior quando comparado com os mesmos meses de 2021, período ainda afetado pela pandemia da Covid-19".

É importante notar que boa parte do "dinamismo económico" a que se refere Fernando Medina acontece devido ao efeito dos preços (inflação muito alta), que estão a puxar pela faturação de alguns ramos da economia e, ato contínuo, pela receita fiscal e contributiva, têm reparado várias instituições que analisam as contas portuguesas.

O Conselho das Finanças Públicas alerta, por exemplo, que este efeito de empolamento do lado da receita pública, que serve de alavanca na obtenção destes excedentes, vai ser de curto duração.

Em agosto do ano passado, quando ainda não havia esta inflação galopante e o país estava a ser da devastação da pandemia, as contas medidas em contabilidade pública (lógica de caixa, a diferença entre as receitas efetivamente recebidas e as despesas realizadas) davam um défice de quase 6,9 mil milhões de euros.

"Face aos primeiros oito meses de 2019, ainda sem efeito da pandemia, o saldo acumulado apresentou um acréscimo menor, de 1.899 milhões de euros", refere uma nota do gabinete de Medina enviada às redações.

A mesma fonte oficial diz que "este resultado [em agosto] não reflete ainda o impacto do Planos Famílias Primeiro e Energia para Avançar apresentados em setembro".

"A melhoria [isto é, a subida] homóloga do saldo orçamental das Administrações Públicas é fortemente justificada por dois fatores: o dinamismo da atividade económica e do mercado de trabalho, que influencia o crescimento da receita (+16,6% em relação a 2021 e +14% face a 2019); e o menor impacto em 2022 das medidas associadas à prevenção e combate à pandemia de Covid-19", argumentam as Finanças.

"Note-se que a despesa primária (sem gastos com juros) expurgada dos gastos Covid-19 cresceu em termos homólogos 3,3% até agosto deste ano e 10,2% face a igual período de 2019", acrescenta o ministério.

(em atualização)