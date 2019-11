“Excitante é ir para o Bairro Alto e estar ao lado da próxima Google”

Quais vão ser as maiores novidades desta edição?

Talvez o tempo… Vai chover pela primeira vez, e eu até gosto de chuva, sou irlandês. Agora mais a sério, o que me está a entusiasmar mais é o Edward Snowden; temos alguns delatores; o chairman da empresa chinesa mais importante do momento, a Huawei… é muito excitante e temos um pequeno evento secreto pela primeira vez no Estoril, que também é muito interessante.

O que se pode saber?

Posso falar um pouco, vai reunir 150 startups em início de vida, dez delas portuguesas, com os dez maiores investidores em fases iniciais do mundo.

O que vai atrair mais visitantes?

Eu acho que não se vem à Web Summit para ver pessoas que já são famosas, mas antes as que vão ser famosas daqui a cinco/dez anos. Para mim esse é o fator mais interessante da Web Summit. Algumas pessoas poderão falar dos grandes nomes, mas excitante é ir para o Bairro Alto e estar lado a lado com uma startup que daqui a dez anos vai ser o novo Google ou a nova Amazon.

Esta poderá ser a última edição na FIL e Altice Arena. O que vai acontecer com os espaços?

O meu foco está neste ano. Está tudo a correr muito bem, claro que em janeiro ou fevereiro, na off-season, vamos fazer uma revisão, mas para já está a correr tudo bem.

O palco principal mantém-se na Altice Arena e as startups e empresas na FIL?

E temos algum espaço adicional na Praça Sony e… noutro sítio.

Noutro sítio?…

Será uma grande surpresa, mas toda a gente vai poder ver quando lá chegar. Mal posso esperar, há uma série de pequenas melhorias que acho que as pessoas vão gostar muito.