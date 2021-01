Execuções congeladas na Segurança Social valem 2,5 mil milhões

Maia, 19/06/2020 - Balcão da Segurança Social da na Maia. (André Rolo / Global Imagens) © André Rolo / Global Imagens

A suspensão de execuções da Segurança Social, que se mantém até ao final de março, abrange mais de três milhões de processos e um valor em dívida superior a 2,5 mil milhões de euros.

"A suspensão dos processos de execução fiscal em curso na Segurança Social abrange 3 milhões e 87 mil processos, com um montante global de dívida associado de 2.542 milhões de euros", refere o Ministério do Trabalho, Solidariedade Segurança Social em resposta ao Dinheiro Vivo.

Além disso, estão suspensos planos de prestações para regularização de dívidas num valor de 122 milhões de euros. São 45 mil planos, segundo a informação prestada pelo governo.

A estes valores somam-se perto 15 mil milhões de euros de dívidas fiscais com execução congelada pela Autoridade Tributária, tal como Dinheiro Vivo também tinha avançado na passada semana. Estão em causa 16,5 milhões de processos.

A suspensão das execuções do fisco e Segurança Social, até ao termo do primeiro trimestre, integra o pacote de ajudas à economia anunciado pelo governo no início de dezembro.