Executivos vão melhorar capacidades de liderança com treino intensivo no mar

Executivos vão poder melhorar as suas capacidades de liderança através de um treino intensivo no mar, a realizar no final de maio, no âmbito de uma formação promovida pela Coimbra Business School.

Segundo o presidente da Coimbra Business School, Pedro Costa, esta formação inovadora de executivos “vai combinar a biomimética aplicada à liderança, com origem na Universidade da Califórnia, e os estudos do MIT (Massachusetts Institute of Technology) relacionados com a neurociência”.

O curso “LeaderShip – Liderança e Alto Desempenho” terá 60 horas, 45 das quais serão passadas no mar a bordo de uma embarcação que recria as condições de uma caravela quinhentista.

“Não há nada semelhante em Portugal. É um curso num ambiente hostil, ainda que controlado”, disse Pedro Costa à agência Lusa, acrescentando que já houve 28 inscrições.

Como se trata de uma formação “mais orientada e mais personalizada, que poderá ter, no máximo, 15 pessoas”, a Coimbra Business School pretende fazer uma segunda edição, avançou.

Esta formação, que será apresentada na quarta-feira, resulta de uma parceria entre a Coimbra Business School e a rede de escolas do DeROSE Method, com especialistas em desempenho, liderança e acompanhamento de executivos e respetivas equipas.

No entender de Ana Paula Queiroga, especialista na área da liderança e uma das coordenadoras do curso, “o treino de mar é um excelente exemplo de desenvolvimento pessoal, de disciplina e do espírito de equipa”.

A especialista considera que é uma mais valia “transpor as características do treino de mar para o processo de liderança”, no qual os líderes “têm regras para cumprir, uma equipa para gerir e relações de tensão para mediar”.

Ana Paula Queiroga explicou à Lusa que o curso tem dois diferenciais: o primeiro relacionado com a experiência do treino de mar da Marinha e o segundo com a metodologia, porque “é a primeira vez que se associam os métodos da biomimética aplicada à liderança e da neurocirurgia aplicada à liderança”.

O rigor comportamental, a gestão do esforço e de conflitos e o desenvolvimento das capacidades de autoliderança, gestão de equipas e de tomada de decisão são alguns dos objetivos.

Os principais responsáveis pela formação são Ana Paula Queiroga (doutorada em gestão), o comandante Carlos Cardoso da Silva (especialista no treino de mar) e a investigadora da Universidade Católica Sónia Ribeiro, que irá elaborar um artigo científico sobre a dinâmica e imersão experiencial deste grupo de gestores.