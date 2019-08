A Expedição Oceania Mar Azul está à procura de jovens entre os 20 e os 30 anos para dar a volta ao mundo num barco de investigação científica. A viagem começa no dia 3 de novembro em Sagres e segue depois para o Funchal. Só terminará a 15 de julho de 2021, mais de 600 dias depois, em Salúncar de Barrameda, em Espanha. Pelo meio, os contemplados vão passar por 36 países.

As inscrições arrancaram a 26 de junho e, desde então, o concurso recebeu mais de onze mil candidaturas, revelou a organização esta terça-feira. Até 31 de agosto ainda é possível concorrer.

Apesar de a organização da expedição ser espanhola, e de o concurso até ter o apoio do Governo de Espanha, as inscrições estão abertas para jovens de todo o mundo. Além do requisito da idade, os escolhidos, ou Odsiders, como são apelidados pela organização, têm de ser licenciados e falar bem inglês.

O objetivo da Expedição é chamar a atenção para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU em 2015. A missão dos viajantes será apresentar soluções concretas para os problemas do mundo, como a crise climática ou a pobreza, tendo como referência a Agenda 2030.

“Os protagonistas serão jovens aventureiros dispostos a embarcar numa aventura única, cujo objetivo é mudar o mundo”, destaca a organização num comunicado divulgado ontem. “Terão a missão de criar alianças entre empreendedores, líderes socioculturais, científicos e empresas. Terão ainda de divulgar o trabalho e os projetos das entidades locais dos países que visitem e que estejam comprometidos com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU”, lê-se na mesma nota.

Durante os dois anos que viverem a bordo do barco Aquarela, vão percorrer 30 milhas náuticas e trabalhar em conjunto com mais de 1500 cientistas de todo o mundo.

Aos candidatos pede-se ainda que tenham boas capacidades de comunicação e facilidade em falar para as câmaras. Isto porque os jovens escolhidos irão protagonizar um documentário, uma série de ficção e outros formatos de televisão, além de uma banda sonora, que serão produzidos durante a viagem. A série de ficção será realizada por Alejandro Bazzano, um dos autores da série espanhola “La Casa de Papel”.

Uma parte da viagem será feita por via terrestre, numa expedição que será liderada por Jordi Tosas, considerado um dos melhores alpinistas do mundo.

A seleção dos vencedores está a cargo da Vibuk, uma rede social dirigida a profissionais das artes e do entretenimento, que foi fundada pelo ator António Banderas.