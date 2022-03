Expo 2020 Dubai chega ao fim. Pavilhão de Portugal teve 800 mil visitantes

A Expo 2020 Dubai encerra esta quinta-feira após seis meses, 182 dia. O pavilhão de Portugal despede-se tendo tido mais de 800 mil visitantes. Segundo a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), o evento foi o maior encontro a nível global desde o início da pandemia.

O pavilhão português, no qual estiveram presentes várias regiões e municípios do país, através do mote "Portugal, um mundo num país" mostrou aos seus visitantes a imagem de um território diverso e inclusivo, que conjuga a história secular com uma visão de futuro, destacando-se pela oferta de destinos turísticos, cultura, ciência, empreendedorismo, entre outros.

Em seis meses passaram pelo pavilhão de Portugal o fado e guitarra portuguesas, o cante alentejano, atuações de grupos tradicionais como os Pauliteiros de Miranda, os Caretos de Podence e obras de Joana Vasconcelos.

Além da cultura, o Pavilhão dinamizou várias iniciativas económicas, que revelam o potencial do país a nível de investimento, inovação das empresas e a qualidade dos produtos e serviços. Estiveram em destaque setores considerados estratégicos para a região do Médio Oriente, como as Tecnologias de Informação, Construção, Casa e Design, Moda e Joalharia, Agroalimentar e Turismo, explica a AICEP em comunicado.

O comissário-geral de Portugal para a Expo 2020 Dubai e presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, afirma que "o balanço global da participação portuguesa é muito positivo. Portugal vincou a sua presença nesta exposição com um Pavilhão que suscitou muito interesse e procura. De realçar também os muitos contactos institucionais e económicos estabelecidos ao longo destes seis meses, que demonstram o interesse por Portugal e a vontade de empresas portuguesas em fazer negócios nesta região do globo com elevado potencial".