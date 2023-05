Expofranchise 2023 recebeu 1250 visitas

© DR

Abrir um negócio próprio em regime de franchisado continua a atrair muitos interessados. Um facto sustentado pelas 1250 pessoas que no passado fim de semana se deslocaram à Expofranchise 2023, que se realizou em Lisboa, para conhecerem as 50 empresas que se mostraram no certame.

No entanto e apesar das oportunidades que o setor representa, a Associação Portuguesa de Franchising (APF) pretende reforçar a sua estratégia de comunicação, por forma a demonstrar o peso do mesmo no mercado económico nacional, enquanto promove "a sua visibilidade e notoriedade e reforçando o seu papel na inovação e promoção". Como tal, nasceu uma parceria com a consultora SayU, que está a trabalhar no reforço da estratégia de comunicação da APF.

"Enquanto modelo de negócio o sucesso do franchising depende de uma boa comunicação, criando relações de colaboração eficazes entre os seus agentes e entre estes e o seu público. Importa saber como partilhar uma proposta de valor e posicionamento, contar uma história, evidenciar relevância e assegurar a conexão emocional com o público-alvo", explica Jorge Magalhães Afonso, Associate Partner da SayU Consulting.

Do rescaldo da Expofranchise 2023 salientam-se as oportunidades de franquias que se dividiram pela alimentação, agências de viagens, estética, imobiliária, serviços, fitness, retalho, moda, obras, oficinas, consultoria e educação. Como frisa a APF, a feira foi uma vez, uma oportunidade de partilha de ideias, conhecimentos e experiências, reunindo marcas e investidores do setor num só lugar.

Recorde-se que o setor do franchising representa um volume de negócios que totaliza 5,8% do PIB e emprega de forma direta mais de 160 mil pessoas.