Exponor dá a conhecer novas soluções de eficiência energética

Mobilidade elétrica, smart cities, eficiência energética… os novos paradigmas do setor elétrico e eletrónico estarão em exposição na Exponor, em simultâneo com a Concreta, bienal de construção, arquitetura e design.

A Eletrica – Exposição de Material Elétrico e Eletrónica está de volta à Exponor, em Matosinhos, de 21 a 24 de novembro, e traz uma nova luz sobre as soluções e sistemas de eletricidade e energia, mas, também, sobre os novos desafios, como a mobilidade elétrica e as smart cities.

Dirigida aos profissionais da área elétrica e eletrónica, a exposição apresenta as últimas novidades e soluções para uma adequação ao mercado e às exigências de sustentabilidade. Este setor é um dos que reflete o aumento da construção em Portugal, tanto no mercado da reabilitação como da construção nova.

O evento acontece em simultâneo com a Concreta – Feira de Reabilitação, Construção, Arquitetura e Design, apresentando novidades em sistemas, equipamentos e componentes elétricos e eletrónicos, iluminação, soluções para a indústria automóvel, eletrónica de consumo, entre outros. À semelhança da Concreta, a exposição é pontuada por praças que apontam holofotes à inovação e tecnologia energética. A Praça Tromilux, por exemplo, mostra aos visitantes a gama de projetos e soluções personalizadas desta empresa portuguesa, na área da iluminação técnica.

Em destaque estará a conferência “Instalações Elétricas, Presente e Futuro”, promovida pelo IEP, a decorrer no dia 22 de novembro, às 14h00. Em debate estarão os desafios impostos ao setor como a mobilidade elétrica e as cidades inteligentes.

Em comunicado, a organização dá conta que a Concreta regressa à Exponor, dois anos depois, com a “ambiciosa missão de afirmar o Porto como o coração criativo do país”. Organizado pela Exponor Exhibitions, em parceria com a Ordem dos Arquitetos – Seção Regional Norte e Ordem dos Engenheiros – Região Norte, o evento quer posicionar-se “como um fórum de ideias e tendências, que integra novas disciplinas criativas, como o design, sustentabilidade e inovação”.