Exportação de componentes automóveis sobe 4% até outubro e bate recorde

A exportação de componentes para automóveis bateu um novo recorde, atingindo 7.200 milhões de euros até outubro, o equivalente a uma subida homóloga de 4%, revelou hoje Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA).

“A indústria de componentes para automóveis acaba de bater um novo recorde absoluto nas exportações. Nos primeiros dez meses deste ano, as exportações ultrapassaram os 7.200 milhões de euros, o que representa um aumento de 4% relativamente ao mesmo período de 2018, e de 69% relativamente ao ano de 2010”, apontou, em comunicado, a associação.

Para a AFIA, este setor tem vindo a demonstrar consecutivamente “um excelente desempenho”, resultante dos ganhos de competitividade que o país tem registado e da “melhoria desenvolvida pelas suas empresas”.

Citando dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a associação notou ainda que as exportações do setor de componentes automóveis crescem, no período em causa, mais do que a restante indústria transformadora.

Esta indústria representou ainda, entre janeiro e outubro, 14,2% das exportações de bens transacionáveis.

A AFIA representa os fornecedores de componentes para a indústria automóvel, que agrega 240 empresas com sede ou laboração em Portugal e emprega, diretamente, cerca de 58 mil pessoas.

Esta indústria fatura 11 mil milhões de euros por ano e representa 5% do Produto Interno Bruto (PIB) e 8% do emprego da indústria transformadora.