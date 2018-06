Exportação de Vinhos para o Brasil ultrapassou os 9 milhões de euros em 2017

O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) promove a partir desta sexta-feira em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Recife, provas exclusivas de vinhos, com a presença de produtores durienses, anunciou aquele organismo.

A exportação de Vinhos da Região Demarcada do Douro para o Brasil representou em 2017, segundo o comunicado do IVDP enviado à agência Lusa, “22% do valor total exportado de vinhos portugueses para esse mercado “e que perfez “44 milhões de euros”.

Em 2017, segundo a nota de imprensa, foram “exportadas para o Brasil 69 mil caixas (+9,9%) de Vinho do Porto, no valor de 2,8 ME (+14,4%)”, números que fazem o IVDP classificar o ano de “muito positivo para o setor neste mercado, inclusive registando um crescimento de 4,1% no preço”.

Quanto aos Vinhos do Douro, 2017 foi “o melhor ano de sempre”, com as exportações de “Denominação de Origem Protegida (DOP) Douro para o Brasil a atingirem 224 mil caixas (+33,6%), no valor de 6,5 ME (+31,6%)”, números que o permitiram ao Brasil “subir no ‘ranking’ (em valor) dos principais mercados para este vinho, ocupando a terceira posição”.

Citado pelo documento, o presidente do IVDP, Manuel Cabral, afirmou ser o “Brasil é um mercado estratégico e muito importante para os vinhos da Região Demarcada do Douro, não só pela sua dimensão, mas pelo perfil do consumidor desejoso de experiências novas e enriquecedoras, o que é uma excelente oportunidade para a contínua aposta na valorização do produto”.

Em Brasília (05 de junho), Belo Horizonte (11) e Recife (13) “mais de 200 rótulos estarão disponíveis para degustação, numa prova exclusiva dirigida a especialistas de vinhos, profissionais da hotelaria e restauração e ‘wine lovers'”.

Nestas três cidades, o IVDP promoverá também ações de formação dirigidas a futuros profissionais. Terão lugar nos centros universitários IESB (Brasília), UNA (Belo Horizonte) e UniFBV (Recife).

No Rio de Janeiro (desta sexta-feira a domingo) e em São Paulo (08 a 10 de junho), a mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo terá a maior delegação presente – 36 produtores – no evento Vinhos de Portugal.

O Brasil atingiu em 2017 um dos melhores resultados de sempre para a Região Demarcada do Douro com um crescimento de 26% (3,5 milhões de garrafas e 9,5ME).