Exportações aceleram 6% até março. Importações diminuem 5,7%

As exportações portuguesas de bens aceleraram nos primeiros três meses deste ano e as importações caíram menos, face ao mesmo período do ano passado, que já apanhou a primeira vaga da pandemia de covid-19.

"A estimativa rápida relativa ao primeiro trimestre de 2021 aponta para a aceleração das exportações de bens, que terão aumentado 6% relativamente ao período homólogo (-3,2% no 4º trimestre de 2020)", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Também as importações terão registado um comportamento menos negativo do que no quarto trimestre do ano passado. O INE aponta "para uma redução menos intensa das importações (-5,7%, face a -9,9% no trimestre anterior)".

Com esta publicação, o INE inicia a divulgação antecipada de informação sobre a evolução trimestral das importações e exportações de bens, baseada em informação recolhida até 25 dias após o trimestre de referência, mas o gabinete de estatística alerta para a possível revisão dos dados, uma vez que ainda não foi recolhida toda a informação. "A divulgação mais precoce de resultados comporta uma maior probabilidade de revisões refletindo o menor volume de informação primária disponível", avisa o INE.

Mesmo assim, o Instituto Nacional de Estatística nota que a estimativa rápida é, "em geral muito próxima do resultado" final que é publicado 40 dias após o fim do trimestre.

