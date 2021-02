Exportações afundam mais de 10% em 2020. Importações recuam 15,2%

Sines, 19/08/2010 -Reportagem do segundo maior Navio Porta Contentores MSC Bettina que chegou ao Porto de Sines esta noite. Hora : 10:40 Local : Sines Na Foto : MSC Bettina Descarga de Contentores ( Jorge Amaral / Global Imagens) © Jorge Amaral/GI

As exportações de bens em 2020 afundaram 10,2%, representando o maior recuo anual desde 2009, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"No conjunto do ano de 2020 as exportações e as importações de bens diminuíram 10,2% e 15,2%, respetivamente (+3,5% e +6,0% em 2019, pela mesma ordem), tendo o défice da balança comercial de bens diminuído 6 024 milhões de euros para 14 051 milhões de euros", indica o INE.

"Desde 2009 que as exportações de bens não apresentavam uma variação homóloga negativa", sublinha o gabinete de estatística.

Estes dados ainda não incluem a exportação de serviços, que inclui nomeadamente o turismo, sendo que os valores são preliminares, estando sujeitos a ajustes. Também não estão ajustados à variação cambial.

Retirando os combustíveis e lubrificantes, no ano passado as exportações e as importações decresceram menos, respetivamente 8,9% e 12,6% (+4,4% e +6,8% em 2019).

A categoria dos combustíveis e lubrificantes foi a que maiores decréscimos registou com diminuições de 32,1% e 35,6%, respetivamente, face ao ano anterior.

A queda nas importações fez encolher o défice da balança comercial que "atingiu 14 051 milhões de euros em 2020, o que representa uma diminuição de 6 024 milhões de euros face ao ano anterior, refletindo-se num acréscimo da taxa de cobertura de 4,4 pontos percentuais (79,3% em 2020)", detalha o INE.

Dezembro em queda

O último mês do ano passado acabou com uma queda homóloga acentuada nas exportações de bens. Depois de em novembro as vendas ao exterior terem ficado praticamente inalteradas face ao mesmo mês de 2019 (apenas -0,2%), dezembro voltou a registar fortes quedas com uma contração de 7,9% em termos nominais.

"Em dezembro de 2020, em termos das variações homólogas mensais, as exportações diminuíram 7,8% e as importações decresceram 6,9% (-0,2% e -11,9%, respetivamente, em novembro de 2020)", refere a autoridade estatística nacional, que destaca "os decréscimos nas exportações e nas importações de combustíveis e lubrificantes (-45,1% e -32,0%, respetivamente) e de material de transporte (-20,8% e -16,3%, pela mesma ordem)."

Excluindo esta categoria, "em dezembro de 2020 registou-se uma diminuição de 3,8% tanto nas exportações como nas importações, em termos homólogos (respetivamente +2,9% e -8,1%, em novembro de 2020)."