Exportações aumentaram 16,6% em agosto. Importações subiram 21,9%

As exportações portuguesas de bens aumentaram 16,6% e as importações subiram 21,9% em agosto deste ano face ao mesmo mês de 2020, divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em julho de 2021, as variações homólogas nominais das exportações e importações tinham sido de 11,4% e 21,2%, respetivamente, sendo que, face a agosto de 2019, verificaram-se subidas de 14,1% e 12,3%, pela mesma ordem.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações aumentaram 12,8% e 16,0%, respetivamente (+8,3% e +15,0%, pela mesma ordem, em julho de 2021). Em comparação com agosto de 2019, registaram-se acréscimos de 11,5% nas exportações e de 7,6% nas importações.

Relativamente ao mês anterior, em agosto de 2021 as exportações e as importações diminuíram 22,1% e 13,9%, respetivamente (+8,9% e +5,7%, pela mesma ordem, em julho de 2021).

Segundo o INE, este decréscimo "estará em parte relacionado com o facto de o mês de agosto ser por norma um mês de paragem para férias de algumas empresas".

Considerando o trimestre terminado em agosto de 2021, as exportações de bens aumentaram 16,2% e as importações cresceram 24,4% em relação ao mesmo período de 2020 (+26,4% e +33,9%, pela mesma ordem, no trimestre terminado em julho de 2021).

Já comparando com o trimestre terminado em agosto de 2019, as exportações e as importações aumentaram 8,2% e 3,2%, respetivamente.

Em agosto, o défice da balança comercial de bens aumentou 479 milhões de euros face ao mês homólogo de 2020 (subiu 131 milhões de euros em relação a agosto de 2019), atingindo 1.754 milhões de euros.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice atingiu 1.242 milhões de euros, mais 267 milhões de euros face a agosto de 2020 (comparando com agosto de 2019, o défice diminuiu 44 milhões de euros).

De acordo com as Estatísticas do Comércio Internacional do INE, em agosto destacam-se os acréscimos nas exportações e importações de "fornecimentos industriais" (+37,8% e +45,0%, respetivamente; +26,1% e +36,4% face a agosto de 2019).

Nas exportações, e "com exceção do "material de transporte" (-22,5%; -17,3% face a 2019), todas as grandes categorias económicas apresentaram acréscimos, salientando-se o aumento de "fornecimentos industriais" (+37,8%; +26,1% face a 2019), sobretudo de "produtos transformados", principalmente para Espanha", refere.

No período acumulado de janeiro a agosto de 2021, face ao mesmo período de 2019, verificou-se um aumento de 4,1% nas exportações (+21,5% face ao mesmo período de 2020), sendo de salientar o acréscimo de "fornecimentos industriais" (+7,6%; +26,1% em relação a 2020). Em sentido contrário, destaca-se o decréscimo, face a 2019, do "material de transporte" (-9,8%; +20,6% face a 2020).

Já nas importações, salientam-se, em agosto de 2021 face a igual mês de 2020, os aumentos de "fornecimentos industriais" (+45,0%; +36,4% face a 2019), sobretudo "produtos transformados", e de "combustíveis e lubrificantes" (+78,7%; +54,1% em relação a 2019), ambos provenientes principalmente de Espanha e o decréscimo do "material de transporte" (-16,8%; -32,6% em relação a 2019).

No acumulado de janeiro a agosto de 2021, em termos homólogos, as importações diminuíram 2,8% (+18,1% face a 2020), salientando-se o decréscimo de "material de transporte" (-32,5%; +8,6% em relação a 2020). Destaca-se também o aumento, face a 2019, nos "fornecimentos industriais" (+14,4%; +32,1% em relação a 2020).

Em agosto deste ano, tendo em conta os principais países parceiros em 2020, o INE salienta nas exportações e nas importações os aumentos nas transações com Espanha (+19,7% e +22,1%, respetivamente), "principalmente de "fornecimentos industriais" em ambos os fluxos e também de "combustíveis e lubrificantes" nas importações".

Em relação a agosto de 2019, as variações nas transações com Espanha foram de +23,6% e +13,5%, pela mesma ordem.

O instituto estatístico diz ser "de destacar também o aumento das exportações para os EUA (+77,8%; +59,7% face a agosto de 2019), maioritariamente de "combustíveis e lubrificantes" e de "fornecimentos industriais"".