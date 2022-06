Exportações cresceram 17,3% em abril, mas as importações aumentaram 29,2%

Porto de Leixões. Operações dos contentores do tcl.

As exportações portuguesas cresceram 17,3% em abril, para 6.246 milhões de euros, mas, no mesmo período, as importações aumentaram 29,2% para 8.691 milhões, com especial destaque para os acréscimos nas exportações e importações de fornecimentos industriais, que cresceram 26,7% e 29,7%, respetivamente, e de combustíveis e lubrificantes, cujas exportações tiveram um acréscimo de 95,5% e as importações de 128,4%. O défice da balança comercial de bens agravou-se em 1.039 milhões de euros face ao mesmo mês de 2021, atingindo 2.445 milhões de euros.

Indica o INE que, excluindo combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações aumentaram 13,1% e 18,5%, respetivamente. Neste caso, o défice foi 1.493 milhões de euros, aumentando 465 milhões de euros relativamente a abril de 2021.

Em termos de categorias de produtos, o INE salienta os aumentos de 26,7% nos fornecimentos industriais e de 95,5% nos combustíveis e lubrificantes, ambos principalmente para Espanha. Em sentido contrário, aponta o decréscimo de 8,2% nas exportações de material de transporte, sobretudo para Espanha e Reino Unido.

Já nas importações de abril de 2022, os maiores acréscimos deram-se nos combustíveis e lubrificantes, com mais 128,4% - que, em parte, reflete a subida dos preços, diz o INE - e nos fornecimentos industriais, com mais 29,7%, ambos provenientes principalmente de Espanha.

Relativamente ao mês anterior, em abril de 2022 as exportações e as importações diminuíram 5,5% e 4,2%, respetivamente, "o que poderá estar relacionado com efeitos de calendário, dado que abril teve menos três dias úteis que o mês anterior", refere o INE.

Já no acumulado dos primeiros quatro meses do ano, Portugal exportou bens no valor de 24.450 milhões, mais 3.729 milhões do que no período homólogo, o que corresponde a um crescimento de 18%. Excluindo combustíveis e lubrificantes, o crescimento foi de 15,2% para 22.516 milhões de euros.

No mesmo período, as importações 34,8% para 33.569 milhões de euros. Excluindo combustíveis e lubrificantes, o acréscimo foi de 25% para 28.219 milhões.