Exportações de bens cresceram 18,1% em abril

As exportações nacionais de bens cresceram 18,1% em abril, uma aceleração face ao mês anterior em que havia caído 5,4%. Também as importações aumentaram 13,1%, versus os 0,7% de março. Números que levam a um decréscimo de 39 milhões de euros no défice da balança comercial de bens, que se ficou pelos 1.253 milhões de euros.

Excluindo os Combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 972 milhões de euros, o que corresponde a um aumento do défice em 19 milhões de euros face a abril de 2017. Os números do Instituto Nacional de Estatística mostram, ainda, que, no trimestre terminado em abril de 2018, as exportações e as importações de bens tiveram um aumento homólogo de 5,2% e 7,1%, respetivamente.

Ao contrário do mês anterior, em que as vendas de Portugal ao exterior caíram em todas as categorias, excetuando o material de transporte, em que se incluem os automóveis, em abril “quase todas as grandes categorias registaram acréscimos”, refere o INE, destacando a performance do material de transporte, com mais 46%, e dos fornecimentos industriais, com mais 11,3%. As exportações de automóveis de passageiros mais do que duplicaram, face a abril de 2017. Os produtos primários de combustíveis e lubrificantes caíram 44,6%.

Quanto aos principais destinos, as exportações para Espanha aumentaram 183 milhões para 1.223 milhões de euros (+17,6%), França comprou mais 131 milhões, num total de 655 milhões de euros (+25%) e as vendas para a Alemanha cresceram 24,4%, correspondentes a mais 112 milhões de euros (570 milhões no total do mês); as vendas para Angola e Bélgica caíram 6,4% e 1,2%, respetivamente.

A boa performance externa da economia portuguesa em abril foi suportada, essencialmente, pelas vendas para a União Europeia, que cresceram 21,1%, atingindo os 3.688 milhões de euros. O aumento extracomunitário foi de 9,6%.

Do lado das importações, também houve um aumento em todas as grandes categorias de produtos, em especial nos fornecimentos industriais (+18,1%), nas máquinas e outros bens de capital (+17,6%) e no material de transporte (+15%). As compras a Espanha, França e Alemanha cresceram 11,5%, 39,1% e 14,9% respetivamente. Quebra só nas importações do Brasil, que recuaram 52%, decorrente da redução na compra de combustíveis e lubrificantes.

No total, Portugal vendeu ao exterior bens no valor de 4.869 milhões de euros – 4.492 milhões se excluirmos os combustíveis – e importou 6.123 milhões.