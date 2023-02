Exportações cresceram 23,1% em 2022 e importações aumentaram 31,2%

Contentores em navios no Porto de Lisboa. Exportações e importações (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

As exportações e as importações de bens cresceram, em dezembro, 9,5% e 9,1%, respetivamente, "refletindo uma desaceleração nos preços", refere o INE dando conta que os índices de valor unitário (preços) registaram variações homólogas de +9,3% nas exportações e de +12,6% nas importações. Variações que "poderão também ter sido influenciadas pela greve nos portos nacionais", que ocorreu em dezembro de 2022, destaca o Instituto Nacional de Estatística. No total do ano, as exportações nacionais aumentaram 23,1%, enquanto as importações cresceram 31,2%.

Assim, Portugal destinou ao exterior bens no valor total de 78.326 milhões. As importações totalizaram 109.109 milhões, fazendo com que o défice da balança comercial tenha aumentado 11.256 milhões para 30.783 milhões de euros, "o mais elevado de que há registo".

Excluindo combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações cresceram, o ano passado, 19,6% e 23,2%, respetivamente, fazendo com que o défice da balança comercial se situasse nos 19.205 milhões, mais 5.386 milhões de euros face a 2021.

Na análise por grandes categorias económicas de bens, os números do INE salientam os acréscimos de 24,5%, em dezembro, nas exportações de máquinas e outros bens de capital e de 50,7% nos combustíveis e lubrificantes. Já no quarto trimestre, o acréscimo homólogo nos combustíveis foi de 64,3% e de 32% nas máquinas e outros bens de capital.

Quanto às importações, os dados mensais de dezembro mostram um crescimento de 48,1% nas compras de material de transporte, maioritariamente provenientes da Alemanha, e uma diminuição de 7,5% no fornecimento industriais, sobretudo de produtos químicos com origem na Irlanda. No trimestre, os fornecimentos industriais cresceram 3,2% e a importação de materiais de transporte aumentou 38,3%.

Espanha continua a ser o principal destino das exportações nacionais, com um crescimento de 0,8% em dezembro e de 11,1% no último trimestre do ano. A Alemanha ocupa a terceira posição, depois da França. Cresceu 9,8% em dezembro e 14% entre outubro e dezembro.

Nas compras ao exterior, Espanha é também o principal parceiro comercial, com um acréscimo de 11,8% em dezembro e de 16,4% no último trimestre do ano. A Alemanha ocupa aqui a segunda posição e as importações deste país aumentaram 18% em dezembro e 23,1% entre outubro e dezembro.

O destaque do Comércio Internacional hoje divulgado pelo INE incluiu uma análise às transações de bens com a Alemanha, "com especial enfoque no grau de exposição das empresas portuguesas a este mercado" que, em 2022 apresentou uma desaceleração no crescimento do PIB.

Assim, entre 2018 e 2022, a Alemanha foi o terceiro principal cliente e o segundo principal fornecedor externo das empresas portuguesas, mas, o ano passado, o peso deste mercado nas exportações nacionais caiu 0,1 pontos percentuais para 10,9% e 1,2 pontos percentuais nas importações para 11,2%, "correspondendo aos pesos mais baixos do período em análise, em ambos os fluxos", destaca o INE.

"Do total de empresas portuguesas que exportaram bens para a Alemanha, 6% tinham um grau de exposição a este país superior a 80%, correspondendo a 14% das exportações nacionais para a Alemanha. A maior parte das empresas portuguesas que exportaram bens para Alemanha em 2022 (73% das empresas) concentravam neste mercado até um quinto das suas exportações, correspondendo a 25% do total das exportações nacionais para aquele país", pode ainda ler-se no documento.