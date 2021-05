Exportações cresceram 6,2% no primeiro trimestre do ano

© Justin Sullivan/AFP

As exportações portuguesas cresceram 6,2% no primeiro trimestre deste ano, representando um volume de vendas ao exterior de mais 907 milhões de euros que um ano antes, indica esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística.

Os dados comparam com um período no qual, em 2020, as vendas de bens portugueses sofreram um embate considerável da pandemia. Ainda assim, assinala o INE, comparando com dois anos antes, no primeiro trimestre de 2019, regista-se ainda um aumento das vendas em 3%.

Nas estatísticas do comércio internacional hoje publicadas, o INE revê em alta estimativas iniciais, com mais duas décimas de ganho nas exportações dos meses de janeiro a março, que superaram os 15,4 mil milhões de euros.

Nos dados de março, agora publicados, as vendas portuguesas crescem 28,8% face ao mesmo mês de 2020. Trata-se de uma forte expansão a refletir, em parte, a comparação com um mês no qual, em resultado da pandemia, as exportações caíram abruptamente, em 13%, há um ano.

A contribuir para a forte recuperação do último mês do primeiro trimestre estiveram as vendas de material de transporte, que aumentaram 61% na comparação com março de 2020.

No conjunto dos três primeiros meses do ano, a recuperação no crescimento das vendas ao exterior decorre do aumento das exportações para fora da União Europeia, que conhecem um incremento em 23,7%, ou mais 982 milhões de euros que um ano antes, apesar de ocorreram descidas para os mercados do Reino Unido, Estados Unidos e Angola. As vendas dentro do mercado dos 27 caem por outro lado 0,7%, em 75 milhões de euros, segundo os quadros publicados pelo INE.

Já do lado das importações, os dados apontam para uma quebra de 5,3% nas compras ao exterior no primeiro trimestre, por comparação com um ano antes. É um valor que é também revisto com um ganho de quatro décimas, face a estimativa rápida anterior. As importações somam 18 mil milhões de euros, menos 1014 milhões que um ano antes.

Porém, no mês de março, isoladamente, as importações registam um crescimento de 12,2%, marcado pelo aumento das compras de fornecimentos industriais (+15,1%) e de máquinas e outros bens de capital (+27,3%), assinala o INE.

O défice da balança comercial atingia 1002 milhões de euros em março, recuando 555 milhões face ao mesmo mês de 2020, adianta ainda o INE.