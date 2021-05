Exportações cresceram 6,2% no primeiro trimestre do ano

© Justin Sullivan/AFP

As exportações portuguesas cresceram 6,2% no primeiro trimestre deste ano, representando um volume de vendas ao exterior de mais 907 milhões de euros que um ano antes, indica esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística.

Os dados comparam com um período no qual, em 2020, as vendas de bens portugueses sofreram um embate considerável da pandemia. Ainda assim, assinala o INE, comparando com dois anos antes, no primeiro trimestre de 2019, regista-se ainda um aumento das vendas em 3%.

Nas estatísticas do comércio internacional hoje publicadas, o INE revê em alta estimativas iniciais, com mais duas décimas de ganho nas exportações dos meses de janeiro a março, que superaram os 15,4 mil milhões de euros.

Nos dados de março, agora publicados, as vendas portuguesas crescem 28,8% face ao mesmo mês de 2020. Trata-se de um forte expansão a refletir a comparação com um mês no qual, em resultado da pandemia, as exportações caíram abruptamente, em 13%, há um ano.

