Exportações da indústria alimentar e das bebidas sobem 9% para 3646 milhões de euros até junho

As exportações da indústria alimentar e das bebidas atingiram 3.646 milhões de euros até junho, uma subida de 9,4% em comparação com o primeiro semestre de 2022, segundo dados do INE, citados por uma federação do setor.

"Numa altura em que as empresas da indústria alimentar e das bebidas continuam a enfrentar escassez de mão-de-obra e desafios inerentes à conjuntura provocada pela guerra na Ucrânia, os últimos dados do INE [Instituto Nacional de Estatística] revelam que o setor alcançou os 3.646 milhões de euros de exportações nos primeiros seis meses do ano, o que traduz um crescimento de 9,43% face a igual período homólogo de 2022", indicou, em comunicado, a Federação das Industrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA).

O mercado espanhol representa 1.324 milhões de euros do total das exportações portuguesas de produtos alimentares e de bebidas.

Destacam-se ainda França (342,9 milhões de euros), Brasil (251,5 milhões de euros) e o Reino Unido (quase 191 milhões de euros).

"Os tempos que estamos a viver são extremamente desafiantes e os primeiros meses de 2023 não foram exceção. No entanto, o crescimento das exportações em 9,43%, face a igual período de 2022, demonstra a capacidade do setor, a sua resiliência e o apreço que alguns dos mercados têm pelos produtos agroalimentares nacionais", afirmou, citado na mesma nota, o presidente da FIPA, Jorge Henriques.

Porém, alertou que o setor deve estar atento aos sinais de uma recessão na Europa e à inflação.