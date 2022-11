Exportações da Metal Portugal sobem 16% para 16.964 milhões até setembro

METALURGIA FOTO DE ALFREDO CUNHA

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Novembro, 2022 • 11:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As exportações da marca Metal Portugal subiram 16%, entre janeiro e setembro, para 16.964 milhões de euros, anunciou a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP).

"No que se refere aos números globais dos primeiros nove meses do ano, verifica-se que o setor exportou 16.964 milhões de euros, o que consubstanciou um aumento de 16% face a igual período no ano de 2021", indicou, em comunicado.

Os três principais mercados - Espanha, França e Alemanha -, registaram, neste período, crescimentos de, respetivamente, 11,1%, 14% e 28,3%.

Por sua vez, as vendas para o Reino Unido, excluindo a Irlanda do Norte, cresceram 1%, atingindo 889 milhões de euros no acumulado dos primeiros nove meses do ano.

Já a Suécia e os Países Baixos avançaram 31,9% e 25,1%, respetivamente.

A AIMMAP destacou ainda um ganho de 72,5% nas vendas para os EUA para 606 milhões de euros e um progresso de 58,8% nas vendas para Angola, que atingiram, no final de setembro, 361 milhões de euros.

Angola regressou ao grupo dos 10 mercados mais significativos para este setor, enquanto a China deixou de figurar entre os 20 maiores.

O vice-presidente executivo da associação, Rafael Campos Pereira, alertou para o facto de as dificuldades estarem a aumentar em alguns subsetores, face à subida dos custos de produção e a redução das encomendas.

Assim, vincou que as perspetivas para o primeiro trimestre de 2023 são "relativamente pessimistas".

A AIMMAP gere a marca Metal Portugal, criada para promover o setor metalúrgico e metalomecânico do país.