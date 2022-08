Exportações da metalurgia cresceram 13,8% no primeiro semestre

© Global Imagens

A metalurgia e a metalomecânica mantêm-se em alta, registando exportações "muito acima daquilo que é habitual". Em junho, o setor exportou bens no valor de 2.150 milhões de euros, mais 40,5% do que em igual período do ano anterior. Foi "o segundo mês consecutivo com o melhor resultado de sempre", destaca a AIMMAP em comunicado.

"Estes números representam o melhor resultado mensal de sempre ultrapassando ligeiramente a cifra registada em maio passado, e colocando o resultado acumulado do primeiro semestre nos 11.518 milhões de euros, o que representa um crescimento de 13,8% face ao período homólogo de 2021", pode ler-se no documento.

Uma performance "especialmente acentuada" pelo aumento de 17,4% nas vendas para os países da União Europeia, com especial destaque para Espanha, França e Alemanha que cresceram 10,9%, 11,2% e 27%, respetivamente.

Com menor dimensão, mas crescimentos significativos, a associação destaca ainda os contributos da Suécia e dos Países Baixos, com subidas de 34,6% e 31,7%, respetivamente.

As vendas para países terceiros registaram acréscimos mais modestos, mas positivos: 2,8% face ao período homólogo. Só os Estados Unidos, "onde a AIMMAP e as suas empresas estão a investir de uma maneira mais premente", cresceu 79%.

"Este resultado deve-se, mais uma vez, à resiliência das nossas empresas que enfrentam, há mais de um ano, um contexto muito adverso com a escalada dos custos de energia com particular intensidade a partir do mês de junho deste ano e que ameaça comprometer a evolução das exportações nos próximos meses", refere, citado no comunicado, o vice-presidente executivo da AIMMAP.

Rafael Campos Pereira alerta que, por causa do "aumento galopante" dos custos de energia, "é provável que algumas boas empresas com consumos de energia mais elevados possam entrar numa situação muito difícil durante este segundo semestre de 2022", sublinhando que "o mecanismo de compensação dos custos de energia não é suficiente, por si só, para que as empresas possam acomodar os aumentos brutais a que estão sujeitas".