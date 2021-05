Exportações da têxtil e vestuário cresceram 2,8% no primeiro trimestre

Industrial têxti © Miguel Pereira / Global Imagens

As exportações da indústria têxtil e do vestuário cresceram 26,5% em março, face ao período homólogo, sendo que, no acumulado dos primeiros três meses, o setor está a subir 2,8% para 1.315 milhões de euros. Um "bom resultado" para o qual contribuiram segmentos de produtos importantes como os têxteis-lar, os artigos de malha e os artefactos têxteis confecionados, onde se incluem as máscaras, destaca a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) em comunicado.

O maior crescimento absoluto cabe aos artigos de têxteis-lar, que exportaram mais 29,3 milhões de euros face ao primeiro trimestre de 2020, o que representa um acréscimo de 27%. Seguem-se as camisolas e artigos similares em malha, com mais 20,9 milhões de euros (+22%), os casacos, vestidos, calças e calções de malha, de uso feminino, com mais 11,8 milhões (+23%) e as t-shirts e camisolas em malha, com vendas acrescidas de 9,3 milhões (+4%). Já em termos percentuais, o maior crescimento é o dos artefactos têxteis confecionados, categoria de produto em que se inserem as máscaras têxteis: um aumento de 48% que corresponde a 7,8 milhões de euros a mais. Questão importante a ter em conta, há um ano não havia, ainda, máscaras têxteis. As primeiras foram certificadas a 18 de abril de 2020.

E se o vestuário de malha começa já a crescer, as roupas em tecido continuam a ter pouca procura, com este segmentos de produtos a cair 21,3%, no acumulado do ano, para 186 milhões contra os 236 milhões exportados entre janeiro e março de 2020.

Em termos de principais destinos, Espanha, o maior mercado externo da ITV português, continua em terreno negativo: as exportações para o país vizinho caíram 11% para 319 milhões de euros, são menos 39 milhões de euros. Em sentido contrário estão os restantes mercados, com exceção da Bélgica, que cai 6,4% para 28 milhões de euros. França cresceu 18,6% para 210 milhões; a Alemanha 2,6% para 123 milhões e as vendas para os EUA subiram 8,9% para 96 milhões de euros. Só estes três mercados em conjunto foram responsáveis por mais 48 milhões de euros exportados.