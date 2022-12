Exportações de azeite sobem 36% em volume até outubro, mas consumo interno cai

Consumo de azeite em Portugal a cair © Nuno Brites/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Dezembro, 2022 • 08:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As exportações portuguesas de azeite aumentaram 36% em volume e 57% em valor, entre janeiro e outubro, mas as vendas internas recuaram cerca de 14% face a 2021, segundo dados avançados pela Casa do Azeite.

"Segundo os últimos dados a que temos acesso (janeiro a outubro 2022), as exportações nacionais de azeite aumentaram cerca de 36% em volume e 57% em valor, em relação a igual período de 2021", indicou a secretária-geral da Casa do Azeite, Mariana Matos, em resposta à Lusa.

Estes números estão em linha com as projeções do setor, tendo em conta que 2021 foi o ano de maior produção de azeite em Portugal, "sendo natural que uma parte significativa dessa produção viesse a ser exportada ao longo de 2022".

O valor do azeite na origem também registou um "aumento muito significativo", pelo que já era expectável uma subida expressiva no valor das exportações.

Por mercado, destacam-se, com os maiores aumentos, Itália (+84%) e Espanha (+55%), no que se refere à exportação de azeite a granel.

Já o Brasil continua a ser o principal mercado de destino de azeite embalado, com as exportações a crescerem 6,5% face ao mesmo período de 2021.

De acordo com a Casa do Azeite, que citou dados internos, as vendas de azeite em Portugal recuaram cerca de 14% em comparação com o ano anterior.

"Esta quebra de consumo de azeite era também expectável, não só porque o preço do azeite tem aumentado muito significativamente, mas também pelo efeito da inflação, com a consequente diminuição do poder de compra das famílias", justificou Mariana Matos.

A secretária-geral da Casa do Azeite referiu ainda que o setor tem registado um impacto "enorme" devido ao aumento dos custos, com as marcas a "viverem dias muito difíceis".

Os aumentos do preço do azeite na origem já ultrapassam os 50%, face ao ano passado, conforme apontou, somando-se aumentos nos custos de operação, nos materiais e embalagens, ficando as famílias com o menor rendimento.

Assim, e mesmo com o "esmagamento das margens comerciais", não tem sido possível manter os preços do azeite e, consequentemente, a quebra no consumo "já é percetível e deverá manter-se em 2023".

Quebra na produção nacional

A produção nacional de azeite deverá registar uma quebra de até 50%, face à campanha anterior, devido à seca e ao facto de se estar a realizar em contrassafra.

"Estima-se que a produção nacional possa sofrer uma quebra de 30%-40% em relação à campanha anterior. Em algumas regiões de olival tradicional, essas quebras podem mesmo atingir os 50%", afirmou Mariana Matos,

Segundo esta responsável, a quebra na produção deve-se ao facto de esta ser uma "campanha de contrassafra", mas também à seca.

O olival tradicional, de sequeiro, é o mais afetado pela seca, destacando-se as regiões de Trás-os-Montes e Beiras, onde predomina este tipo.

No que diz respeito à região do Alentejo, com olivais em sebe, de regadio, verificou-se "alguma quebra" devido às elevadas temperaturas "na altura da floração e da contrassafra".

Ainda assim, a descida será inferior à registada nos olivais de sequeiro.

As exportações portuguesas de azeite aumentaram 36% em volume e 57% em valor, entre janeiro e outubro, mas as vendas internas recuaram cerca de 14% face a 2021, segundo dados avançados pela Casa do Azeite.

Por mercado, destacam-se, com os maiores aumentos, Itália (+84%) e Espanha (+55%), no que se refere à exportação de azeite a granel.

Já o Brasil continua a ser o principal mercado de destino do azeite embalado, com as exportações a crescerem 6,5%, face ao mesmo período de 2021.

Preço sem "aumentos significativos em 2023"

O preço do azeite não deverá ter "aumentos significativos em 2023", depois de ter atingido um recorde na origem este ano, mas o consumo vai baixar, penalizado pela inflação, estimou a Casa do Azeite.

"Os preços do azeite na origem estão ao nível mais alto de sempre e já se verifica uma quebra significativa no consumo de azeite. Espera-se que não se verifiquem novos aumentos significativos, mas os preços deverão continuar a um nível bastante elevado", antecipoua secretária-geral da Casa do Azeite.

Por sua vez, o consumo "seguramente vai baixar", tendo em conta não só o preço para o consumidor final, mas também a inflação, que continua a penalizar o orçamento das famílias.

Questionada sobre as perspetivas da associação para o Natal, Mariana Matos notou que esta é uma época de elevado consumo, "não só porque é um ingrediente chave para todas as ementas natalícias, mas igualmente porque começa a entrar nos hábitos nacionais a oferta de azeite como presente, à semelhança do que passa com os vinhos, pelo que se espera um aumento das vendas de azeite na época do Natal".

Com atividade desde 1976, a Casa do Azeite é uma associação patronal de direito privado, que representa a quase totalidade das associações de azeite de marca embalado em Portugal.