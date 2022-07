Exportações de bens a Norte aumentaram 15,2% no 1.º trimestre do ano

Exportações a Norte aumentaram © João Manuel Ribeiro/Global Imagens

As exportações de bens no Norte aumentaram 15,2% no 1.º trimestre deste ano comparativamente ao mesmo período de 2021, adiantou um boletim divulgado esta sexta-feira pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

"As exportações de bens do Norte aumentaram 15,2% no primeiro trimestre de 2022 em comparação com o período homologo do ano passado", observa o boletim Norte Conjuntura, lembrando que, em Portugal, o crescimento da exportação de bens foi de 18,2% no período em análise.

Salientando que nos primeiros três meses deste ano o comércio internacional "manteve uma trajetória de crescimento", a CCDR-N destaca que, a par das exportações, também as importações de bens no Norte aumentaram 31,9% relativamente ao mesmo período de 2021.

Esta "evolução positiva" de trocas comerciais foi também observada quando comparada com o período homólogo anterior à pandemia da covid-19, com as exportações a aumentarem 13,3% e as importações 33,3%.

A nível nacional, as exportações e importações de bens apresentaram variações positivas, tanto em relação ao primeiro trimestre de 2021 como ao de 2019.

"O ritmo de crescimento das importações de bens foi bastante superior ao registado nas exportações" quer na região Norte, quer a nível nacional, destaca o boletim, lembrando que tal, contribuiu para "deteriorar a evolução do saldo comercial".

"O excedente comercial do Norte continuou positivo", adianta a CCDR-N, destacando que este atingiu 612 milhões de euros no período em análise, ainda que "num patamar bastante inferior" ao observado no 1.º trimestre de 2021, em que atingiu 1.184 milhões de euros.

No que diz respeito às exportações por grandes grupos económicos, o boletim Norte Conjuntura salienta que os bens de capital, bens intermédios e bens de consumo registaram "evoluções favoráveis" nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022.

As exportações de bens de consumo aumentaram 19,1% comparativamente ao 1.º trimestre de 2021, as exportações de bens intermédios aumentaram 13,7%. Já as exportações de bens de capital "inverteram a trajetória decrescente", tendo apresentado um crescimento de 8,5% face ao primeiro trimestre do ano passado.

"Contudo, as exportações de bens de capital do Norte ainda não recuperaram o valor observado ao período homólogo anterior à crise pandémica", destaca a CCDR-N.

O boletim dá ainda nota que, no primeiro trimestre de 2022, a "maior parte" dos principais produtos exportados a partir do Norte cresceram comparativamente ao mesmo período de 2021, sendo que a única classe em que se observou uma "dinâmica contrária" foi na dos veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, assim como as suas partes e acessórios, nos quais as exportações caíram 7,8%.

À semelhança das exportações, também as importações por grandes grupos económicos registaram um crescimento, "pese embora a ritmos diferentes", tendo as importações de bens intermédios representado o maior crescimento homólogo, ao registar um aumento de 31,2% face ao 1.º trimestre de 2021.

As importações de bens de consumo observaram um aumento de 31,2% e as importações de bens de capital aumentaram 7,3% em relação ao mesmo período de 2021.