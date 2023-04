Exportações de bens no Norte abrandam no final de 2022 em linha com o país

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Abril, 2023 • 13:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ritmo exportador de bens do Norte abrandou no final de 2022, em linha com os números nacionais, tendo crescido 11,8% após um 18,7% no trimestre anterior, segundo o relatório Norte Conjuntura, consultado hoje pela Lusa.

"As exportações de bens do Norte aumentaram 11,8% no 4.º trimestre de 2022 face ao período homólogo do ano transato, num contexto que continua a ser influenciado pela inflação elevada na UE27 [União Europeia, com 27 Estados-membros]", pode ler-se no documento elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

O relatório Norte Conjuntura assinala também que apesar do crescimento das exportações, "o crescimento deste indicador foi inferior ao que tinha sido observado no trimestre precedente (18,7%)".

Os números do Norte acompanham a tendência nacional, já que em Portugal "as exportações de bens subiram, em termos homólogos, 16,2% no 4.º trimestre de 2022, em desaceleração face ao acréscimo verificado no trimestre anterior (+27,8%)".

Quanto às importações de bens, em termos homólogos "também se observou um abrandamento do crescimento a nível regional e nacional", com o Norte a registar um aumento de 8,3% no último trimestre de 2022, "que compara com um aumento de 28,1% no trimestre transato", e no país o indicador cresceu 17,4% no último trimestre (36,8% no período transato)".

"A balança comercial de bens do Norte (diferença entre as importações e exportações) saldou-se por um excedente de 536 milhões de euros no 4º trimestre de 2022, que compara com um défice elevado de 8.180 milhões de euros na balança comercial de Portugal", refere ainda o texto elaborado pela CCDR-N.

Quanto aos produtos exportados, os principais produtos cresceram no quarto trimestre de 2022 em relação ao trimestre homólogo de 2021, com a "principal exceção" a serem as exportações de vestuário e acessórios de malha, "as quais registaram uma redução de 3,0%, invertendo a tendência de crescimento que se verificava há vários trimestres consecutivos".

Já as exportações da classe dos veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios (predominantemente componentes de automóveis), "aumentaram, em termos homólogos, 15,3% no 4.º trimestre de 2022", um aumento face aos 14,9% do trimestre anterior.

"No cômputo geral de 2022, esta classe foi a mais exportadora do Norte (2,5 mil milhões de euros)", refere o relatório.