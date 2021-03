Exportações de bens voltam a afundar em janeiro. Importações também

Contentores em navios no Porto de Lisboa. Exportações e importações. © Gerardo Santos / Global Imagens

As exportações de bens caíram 9,8% no arranque desde ano, comparando com janeiro de 2020 e e as importações tiveram uma quebra homóloga de quase o dobro (-17,2%), em termos nominais, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Em janeiro de 2021, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de -9,8% e -17,2%, respetivamente (-7,4% e -6,5%, pela mesma ordem, em dezembro de 2020)", refere o INE.

A categoria dos combustíveis voltou a pesar na evolução mais negativa das exportações de bens. "Estas evoluções foram muito influenciadas pelos decréscimos acentuados das exportações e das importações de combustíveis e lubrificantes(-39,3% e -46,1%, respetivamente) e de material de transporte (-10,9% e -26,4%, pela mesma ordem)", detalha o INE.

Mas mesmo excluindo estes produtos, as "exportações diminuíram 7,3% e as importações 12,6% (-3,4% e -2,6%, respetivamente, em dezembrode 2020)", indica o gabinete de estatística.

Depois de terem caído a pique no início da pandemia em abril do ano passado, registou-se alguma recuperação, principlamente nos meses do verão até novembro, mas o final do ano mostrou uma inversão que se manteve no arranque de 2021.

O défice da balança comercial atingiu 834milhões de euros, em janeiro, o que representa uma diminuição de 630 milhões de euros face ao mesmo mês de 2020.