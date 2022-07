Exportações de componentes automóveis recuam 4,7% até maio para 3.884 milhões de euros

Tendo em conta apenas o mês de maio, as exportações de componentes automóveis registaram uma subida de 11,4% © CARLOS COSTA / AFP

As exportações de componentes automóveis caíram 4,7% de janeiro até maio, para 3.884 milhões de euros, segundo dados divulgados esta segunda-feira pela AFIA -- Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel.

Tendo em conta apenas o mês de maio, as exportações de componentes automóveis registaram uma subida de 11,4% face ao mesmo período de 2021, situando-se nos 808 milhões de euros, acrescenta a AFIA em comunicado.

Espanha mantém-se líder das exportações das componentes automóveis com vendas de 1.094 milhões de euros até maio (-9,4%), seguida pela Alemanha com 844 milhões de euros (+5,1%), França com 405 milhões de euros (-19,9%), Estados Unidos da América com 238 milhões de euros (+41,4%) e Reino Unido com 166 milhões de euros (-18,1%).

"Este 'top' 5 de países continua a representar 71% das exportações portuguesas de componentes automóveis", refere a associação.

Além das quedas homólogas registadas de janeiro a maio por Espanha, França e Reino Unido, a AFIA destaca como ponto negativo "os problemas nas cadeias de abastecimento" que "continuam a afetar toda a indústria automóvel, assim como o conflito entre a Ucrânia e a Rússia que, tudo junto, tem vindo a impedir o caminho da recuperação no setor".

Segundo a nota, os cálculos da AFIA têm como base as estatísticas do Comércio Internacional de Bens divulgadas em 11 de julho pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).