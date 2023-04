Exportações de componentes automóveis sobem 14,5% em fevereiro para 954 milhões de euros

© Arquivo/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Abril, 2023 • 18:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As exportações de componentes automóveis aumentaram 14,5% em fevereiro face ao mês homólogo de 2022, atingindo 954 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a AFIA - Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel.

Em comunicado, a associação refere que, no acumulado dos dois primeiros meses do ano, as exportações de componentes automóveis somaram 1964 milhões de euros, refletindo um acréscimo homólogo de 15,6%, sendo fevereiro o décimo mês consecutivo de subidas nas exportações destes materiais.

Destacando que um grupo de cinco países - Espanha, Alemanha, França, Eslováquia e Estados Unidos - absorvem 71% das exportações portuguesas de componentes automóveis, a AFIA refere que Espanha continua a ser o principal cliente, com vendas de 588 milhões de euros.

Segue-se a Alemanha, com 420 milhões de euros, França (221 milhões de euros), Eslováquia (82 milhões de euros) e Estados Unidos (com cerca de 71 milhões de euros).

Enquanto nos quatro países europeus que integram aquele grupo de maiores compradores as vendas de 2023 refletem subidas face a 2022, no caso dos Estados Unidos isso não aconteceu, registando-se em fevereiro nova queda, em linha com o que já tinha sido observado no mês anterior.

Na informação hoje divulgada, a AFIA destaca a situação mundial e a inflação dos custos relacionadas com os transportes, energia e matérias-primas como "fatores que continuam a promover uma incerteza neste e outros setores em termos mundiais", mas acentua que a indústria portuguesa de componentes para automóveis "tem conseguido manter uma forte resiliência" e continuar a ganhar quota de mercado.