Exportações de componentes automóveis sobem 8442 milhões de euros até outubro

© JENS SCHLUETER/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Dezembro, 2022 • 17:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As exportações de componentes automóveis subiram para 8442 milhões de euros, entre janeiro e outubro, segundo dados da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA) divulgados esta sexta-feira.

"[...] No acumulado até outubro, as exportações de componentes automóveis alcançaram os 8.442 milhões de euros, o que significa um aumento de 6,3% face ao período compreendido entre janeiro e outubro de 2021", indicou, em comunicado, a associação.

Destaca-se Espanha, com vendas de 2.313 milhões de euros (+0,7%), seguida pela Alemanha (1.902 milhões de euros, mais 16,4%) e França (862 milhões de euros, menos 7,4%). Os EUA surgem em quarto lugar, com 514 milhões de euros (+28,2%) e, na quinta posição, figura o Reino Unido, com 343 milhões de euros, uma quebra de 9,8%.

No total, estes cinco países representam 70% das exportações portuguesas de componentes automóveis.

Só em outubro, verificou-se um aumento de 26,9% para 992 milhões de euros.

"É importante realçar que a indústria automóvel continua a viver um cenário de grande complexidade em termos de planeamento de produção, derivado de uma conjugação de vários fatores, com especial relevo para a situação geopolítica, determinada pela guerra na Ucrânia e a tensão entre os EUA e a China, as disrupções nas cadeias de abastecimento, a escassez de semicondutores e outras matérias-primas, a inflação dos custos das matérias-primas, energia e transporte, entre outros", apontou.

Os cálculos da AFIA baseiam-se nas estatísticas do comércio internacional de bens do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A indústria de componentes automóveis abrange, em Portugal, 350 empresas e conta com 62.000 trabalhadores. Por sua vez, a faturação deste setor ronda os 11.100 milhões de euros, dados de 2021, com uma quota de exportação de 80%.