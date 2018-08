Exportações de componentes automóveis batem recorde absoluto

As exportações de componentes automóveis atingiram o recorde absoluto, até junho, a representarem 4.300 milhões de euros. Os dados divulgados pela AFIA (Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel) revelam um crescimento de 8,1% quando comparado com o mesmo período do ano passado, e de 68% em relação a 2010, ano em que se fixou nos 2.560 milhões de euros. A exportação destes produtos representa 15% do total das exportações de bens transacionáveis em Portugal.

Em relação ao destino destes componentes, é para o continente europeu que vai a maior parte das exportações, 71% contra 29% ainda por cá e no resto do mundo. Na Europa, a vizinha Espanha lidera a lista, seguindo-se a Alemanha, França e Inglaterra. Destaca-se ainda a importação de países como os Estados Unidos da América, Marrocos, Turquia, Coreia do Sul e China.

No mesmo período, também as exportações de bens transacionáveis seguiram uma tendência positiva, a crescer 6,6%, o que representa um peso de 29.500 milhões de euros nas exportações.

Estes resultados apresentados pela AFIA foram calculados a partir das estatísticas do Comércio Internacional de bens, recentemente divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).