Exportações de componentes para automóveis sobem 21,8% até maio para 5 mil milhões de euros

© LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Julho, 2023 • 12:30

As exportações de componentes para automóveis registaram um crescimento homólogo de 21,8% até maio deste ano, para 5 mil milhões de euros, revelou esta terça-feira a AFIA - Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel.

Em termos mensais, as exportações de componentes para automóveis ultrapassaram os 1000 milhões de euros em maio deste ano, correspondendo a uma subida 21,9% face a igual mês do ano anterior, adianta a AFIA em comunicado.

Este crescimento de dois dígitos representa uma subida pelo décimo terceiro mês consecutivo, denotando também um ritmo de crescimento superior ao das exportações portuguesas de bens, que no mesmo mês caíram 6,9%, salienta a associação empresarial.

Nos cinco primeiros meses deste ano, as vendas para fora de Portugal cresceram 21,8% em termos homólogos, sendo que, neste período em análise, 70% das exportações portuguesas de componentes automóveis se direcionaram, em primeiro lugar, para a Espanha, seguidas da Alemanha, França, Eslováquia e dos Estados Unidos.

Espanha, com vendas de 1.422 milhões de euros, continua a ser o principal cliente das componentes fabricadas em Portugal, seguida pela Alemanha, com 1.108 milhões de euros.

Na terceira posição, surge a França, com 560 milhões de euros, enquanto a quarta posição pertence à Eslováquia, com 224 milhões, fechando-se o 'top 5' com Estados Unidos, com 189 milhões de euros.

Além disso, as exportações para quatro destes cinco países subiram relativamente ao ano anterior, com as vendas para Espanha aumentarem 22,6% face ao ano anterior.

As vendas nacionais de componentes para França, o terceiro país cliente de Portugal, cresceram 23% e, por último, a Eslováquia registou um crescimento homólogo das importações de componentes automóveis portugueses de 26,5%.

Por outro lado, os Estados Unidos continuaram a registar uma queda homóloga, agora de 21%, nas importações de componentes automóveis provenientes de Portugal, mantendo-se como o quinto país cliente.

É ainda referido que as exportações para países como a Espanha e a Alemanha estão a crescer mais do que a produção, ganhando assim quota de mercado nestes países de destino.

Nesse sentido e até maio deste ano, a produção em Espanha teve um aumento de 19,9% enquanto as exportações subiram 22,6%.

Já na Alemanha a produção cresceu 27,1%, contra uma subida de 28,6% das exportações.

"Sem grandes alterações no panorama nacional e internacional no que se refere ao aumento dos custos da inflação, transportes, energia e matérias-primas, que continuam a acentuar a incerteza neste e outros setores, é importante relembrar que a indústria de componentes para automóveis mantém a sua consistência e resiliência, continuando a criar formas de se manter competitiva e continuar a ganhar quota de mercado às suas congéneres", lê-se na nota divulgada pela AFIA.