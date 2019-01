Exportações de Pera Rocha recuam 15%, menos do que a produção

As exportações de Pera Rocha recuaram 15% até novembro, para pouco mais de 70 milhões de euros, mas ainda assim menos do que os 20% de quebra na produção, por causa do mau tempo.

“Mesmo com os efeitos das alterações climáticas e a instabilidade económica e política no Brasil, as exportações não caíram tanto como a produção. Receávamos que a quebra fosse maior, mas conseguimos garantir o escoamento para os mercados externos”, afirma Domingos dos Santos, presidente da A ANP – Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha. Para 2019, a associação mantém o objetivo de chegar aos 100 milhões de euros de exportações.

A descida de receitas sentida pelo sector atingiu também os principais mercados de exportação da Pera Rocha, segundo os dados do INE relativos a novembro. Brasil (menos 24%, para 26,4 milhões), Reino Unido (menos 5%, para 11,6 milhões), Alemanha (menos 7%, para 7,4 milhões) e Espanha (menos 11% para 7,2 milhões). França foi o único, dos principais mercados de exportação, a subir: 2%, para 9,8 milhões.

Estes mercados absorveram 89% do valor das exportações entre janeiro e novembro de 2018. O Brasil, o maior mercado de exportação da pera rocha, tendo assegurado na última campanha (2017/2018) um quarto das vendas ao estrangeiro (23.363 toneladas), foi aquele que registou a maior quebra, 25%, ainda assim abaixo das previsões dos produtores que chegaram a temer descidas na ordem dos 40% dada a instabilidade política e cambial no país.

Na última campanha, a produção total dos associados da ANP, que representa 86% da fileira da Pera Rocha, atingiu as 142 mil toneladas.

Promover Pera Rocha no mercado externo

A ANP tem vindo a desenvolver ações de promoção da Pera Rocha no mercado externo, nos cinco mercados estratégicos, entre os quais a Alemanha. De 18 a 27 de janeiro vai estar presente, pelo segundo ano consecutivo, na semana Verde de Berlim, uma das mais importantes feiras internacionais dedicadas à alimentação e agricultura, onde, além da participação de 1600 empresas e organizações de todo o mundo, são esperados mais de 400 mil visitantes.

Nesse âmbito, a ANP renovou a parceria com a TAP e, entre 16 a 30 de janeiro, os passageiros que voam para ou desde Alemanha, Brasil, Espanha, França e Reino Unido (perto de 1260 voos) vão poder degustar sobremesas criadas por Chefs nacionais tendo a Pera Rocha como principal ingrediente. No total, 3 mil quilos de Pera Rocha vão confecionados e oferecidos aos passageiros da TAP. Os passageiros de classe executiva poderão ainda saborear a Pera Rocha do Oeste no Lounge Premium da transportadora, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Em outubro, esta ação abrangeu 470 voos da TAP tendo sido usados cerca de 1500 quilos de Pera Rocha.